麥味登好賺！母公司揚秦Q1獲利寫新高　4月營收年增17％

▲麥味登。（圖／揚秦提供）



記者廖婕妤／台北報導

麥味登母公司揚秦（2755）董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為6.82億元，年增20.4％，寫同期新高，稅後淨利為5029.4萬元，年增43.61％，創歷史新高，EPS為1.67元。同時公告4月營收，單月合併營收為2.36億元，月減0.9％、年增17.23％；累計今年前4月合併營收為9.19億元，年增19.64％，均寫同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，Q1雖為產業淡季，但受惠於各品牌營運規模擴大，商品銷售暢旺，加上數位轉型提高營運效能，跨品牌APP發揮會員經濟綜效，造就淡季不淡的佳績。

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展望後市，林麗玲指出，揚秦旗下連鎖加盟雙引擎麥味登與炸雞大獅將持續擴展門市版圖，雙品牌的加盟創業熱度持續升溫，門市端更可見消費者對於麥味登推動健康食材的認同，新推出的「豆皮蛋餅」不僅在早午餐市場上掀起討論熱潮，同時也帶動了門市的來客數與客單價，單日最高銷售總數近萬份，是麥味登繼「鬆餅堡」之後的爆款新品。

林麗玲提到，現階段以拓展直營門市為主的涮金鍋，第5家門市選定在桃園經國轉運站周邊，預計5月開幕，第6家門市鄰近桃園大有商圈，預計於6月開幕；隨著天氣越來越熱，也順勢推出2款口感清爽的新湯底，將為下半年營收帶來助力。

截至目前，麥味登總店數901家，炸雞大獅海內外店數125家，REAL 真‧Cafe‧Bread店數6家，涮金鍋店數4家。