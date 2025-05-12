5壽險4月匯損滿江紅　4大金控今開獎挫咧等

▲新台幣走升，不利壽險業海外投資價值。圖為台幣示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

14家金控4月獲利今（12）日將全數出爐，由於已公告業績的10家公司前4月累積獲利907.18億元、年減9.03%，尚待開獎的4家包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）與凱基金（2883）皆以壽險為主要獲利來源，市場預期整體金控獲利衰退幅度會再拉大。

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▲台幣走升，5家壽險公司4月業績滿江紅。（圖／記者陳瑩欣整理）

台北外匯公司資料顯示，今年4月台幣兌美元升值3.6%，至截稿前為止，已有5家金控公司已先揭露壽險子公司4月出現匯損導致單月成績為負數，合計虧損26.6億元，其中有2家累計前4月獲利為負數，以元大金（2885）旗下元大人壽每股虧損0.17元受傷較重。

包括中信金（2891）旗下台灣人壽4月虧13.22億元、元大人壽虧損9.39億元、台新金（2887）旗下台新人壽虧2.2億元、合庫金（5880）旗下合庫人壽4月虧0.9億元，以及第一金（2892）旗下第一金人壽4月虧0.89億元。

依KPMG日前發布「2024年台灣保險業報告」資料顯示，國內壽險業資金運用有近7成為國外投資，近2成為有價證券，不動產投資僅佔約5.2%。由於新台幣至5月上半月持續看升，法人指出，若5月下半月台幣沒有明顯回貶，在台幣強升不利海外資產計價與股市震盪雙重因素夾擊下，壽險業今年4、5月獲利皆承壓。