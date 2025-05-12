關稅戰現降溫跡象　投信建議：宜配置平衡型基金

▲美中關稅談判仍在進行中，市場依然動盪，投信法人建議配置平衡基金。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

關稅戰降溫跡象浮現，美國與英國8日簽署貿易協議，成為川普宣布對等關稅後成功首個達成協議的國家，激勵美國股市聞訊大漲，目前與其他國家如日、韓、印度等的協商仍在進行中，而美國財長貝森特、中國副總理何立峰在瑞士舉行經貿會談。國泰投信表示，現在的政經局勢隨時都有變化，與其猜想該投資什麼才能押對寶，不如股債均衡配置平衡型基金。

國泰美國多重收益平衡基金基金經理人范姜佩瑩指出，主動型基金最大的優點是由專業經理人機動性操盤，能根據市場變化調整投資組合，敏捷應變市場波動，關稅政策的不確定性將持續成為市場風險因素，投資人應時刻關注政策走向，將靈活資產比重拉高，建議可以用投資等級債券或公債為核心部位，衛星部位則配置基本面良好且評價面較為合理的美股，並以定期定額的方式加碼。

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國泰投信分析，聯準會決議第三度維持利率不變，目標區間4.25%-4.5%，主席鮑爾重申觀望立場、不急於降息，整體決策基調偏向鷹派，並指出，美國經濟雖仍健康，但關稅措施可能使美國面臨挑戰，難以同時完成穩定物價及締造最大就業的兩大職責，不過一旦情勢有變，必要時聯準會仍會迅速行動，雖然現在市場觀望態度濃厚，但緩步降息仍是未來趨勢，建議投資人逢低即可分批加碼，攤平持有成本，把投資時機拉長、逐步養大資產，有機會在未來迎接上漲行情。

何為較適合作為衛星部位的標的？國泰投信投資長鄭立誠指出，2025年的投資趨勢少不了AI，AI需求外溢帶動相關投資成長，IDC預測，全球雲端服務收入至2027年全球營收將達到1.34 兆美元，年複合增長率為19.4%，此外，生成式AI也能成為企業發展自動化的一大助力，估計可望在3年內額外推動1500 億美元的軟體支出，可為投資組合創造成長動能。

