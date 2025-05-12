IEAT與捷克全國工業總會締結姐妹會　助業界佈局中歐製造樞紐

▲IEAT副理事長許介立(右)與SPCR執行長Daniel Urban(左)代表簽署MOU。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)於2025年5月9日由歐洲委員會主委副理事長許介立率團前往捷克布拉格，與捷克全國工業總會(簡稱SPCR) CEO Daniel Urban簽署合作備忘錄，成為IEAT全球第61個合作國家、第184個姐妹會，進一步擴展IEAT在中歐的合作網絡，助業界佈局中歐製造樞紐，深化雙邊經貿交流與產業鏈結。

許介立簽約時強調，IEAT致力於協助會員廠商接軌國際成為台灣經貿發展的最重要推手，在當前國際政經情勢快速變動下，台灣與歐盟的經貿連結亦日趨緊密，特別捷克在汽車、機械工程與冶金領域具備競爭優勢，並於航太、高端醫療設備與精密醫療器械等高科技產業展現創新實力。

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2024年台捷雙邊貿易總額達21.89億美元，顯示雙方在產業鏈結、技術合作與市場開發方面具高度潛力。此次與SPCR正式締結姐妹會，不僅是IEAT在中歐地區深化佈局的，更能夠建立長期穩定的產業合作平台，促進雙方企業拓展國際市場，進一步深化經貿往來商機。

▲IEAT理監事團與捷克全國工業總會合影。（圖／IEAT提供）

捷克全國工業總會執行長 Daniel Urban表示，SPCR作為捷克最大且最具影響力的全國性工商團體，長期協助企業提升競爭力、推動技術創新，並積極拓展國際市場與合作夥伴。SPCR目前擁有超過11,000家會員企業，涵蓋製造、能源、建設、交通、ICT等多元領域，亦是歐洲企業聯盟(BusinessEurope)的正式成員之一。

另外Urban也提到他曾於今年3月份訪台，對台灣產業發展印象深刻，雙邊有極具互補性的合作潛力。此次簽署MOU是促成台捷雙邊企業交流與產業鏈結合的起點，期盼未來能夠拓展更多實質合作，為雙邊企業創造無限商機。

IEAT理監事團在捷克期間也訪問醫療設備產業最具代表性的企業Linet公司進行參訪。Linet公司擁有超過三十年歷史，是歐洲最大、全球前三大的醫療病床製造商之一，每年生產超過十萬張智慧醫療病床，產品廣泛應用於加護病房、長照機構及居家照護等不同場域，並出口至全球逾110個國家。Linet近年積極發展數位健康與智慧醫療，整合感測科技與雲端管理系統，協助全球醫療體系提升照護品質與效率。Linet公司經IEAT邀請將參加於9月26日舉辦之「IEAT國際醫材代理媒合會」，加強開發台灣深具潛力的老人照護市場。



▲IEAT訪團參訪捷克Linet 醫療病床製造公司。(圖／IEAT提供)

近年，歐洲加速推動製造業回流與供應鏈重整政策，捷克憑藉完整的產業聚落、高技術密度及強大的工程研發能量，迅速躍升為歐洲製造移轉與外資佈局的核心據點之一，特別在汽車、智慧機械與醫療設備等領域展現堅強的產業競爭力。

值此俄烏戰爭造成全球經濟秩序重整之際，國際社會普遍預期戰後重建將為中東歐地區帶來龐大商機，捷克所處的地理與產業優勢更顯關鍵。世界各國已將捷克列為提前佈署的戰略市場，積極投入基礎建設、製造業與數位科技等領域的發展。IEAT此次與SPCR締結姐妹會，不僅是深化我國與捷克產業鏈結的具體行動，更是在美國關稅政策衝擊下，協助我國廠商有效開拓非美市場、推動多元化佈局、提升全球競爭力的關鍵一環。