關稅戰是驚嚇還是驚喜？　謝金河：山不轉、川普先轉

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

4月美國總統川普宣布「對等關稅」，造成全球股市重挫，台股一度跌到17306點，然而在這個月時間，美中兩國在關稅談判出現微妙的變化，中國大陸從堅持「不跪」，宣布在90天內，把對美國的關稅稅率從125%降到10%，而美國回應將中國關稅從145%降到30%，財信傳媒董事長謝金河在臉書上，以「是驚嚇？還是驚喜？山不轉，川普先轉！」撰文，表達他對於關稅戰看法。

以下是「是驚嚇？還是驚喜？山不轉，川普先轉！」全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天川普的對等關稅，出現重大轉折，原先劍拔弩張的美中關係突然出現新的轉折，原先堅持「不跪」的中國，宣布在90天內把對美國的關稅稅率從125%降到10%，而美國則將中國關稅從145%降到30%，市場一片驚愕聲。

先前我提到，川普不斷對中國加稅，其實稅率超過50%，邊際效應已經很低，稅率超過100%，等於雙方不會有往來，川普不斷加關稅一定會撞到牆壁，最後一定會自己找台階下。

這一個多月來，川普已經蹲下來兩次，一次是4月12日宣布對75個國家豁免90天，接下來是4月22日貝森特透露川普將對中國降關稅。這次是何立峰在瑞士和貝森特達成協議，這個稅率比市場預期低很多，金融市場當成利多。

美國股市盤前大漲逾千點，台積電adr上漲逾5%，日圓貶至148，韓元貶到1420，這些天被市場狙擊的新台幣看起來貶回30.5到31的機會很大。全球股市都重返川普對等關稅的起跌點。川普揮舞關稅大刀，一切又回到原點。

我在這期財訊雙週刊社論寫著：川普帶給世界是驚嚇？還是驚喜？我也建議大家找出川普年輕時代的大作：交易的藝術！一出手一定帶給對手驚嚇，然後逼迫對手談判，最重要的是，我的遊戲規則可以變來變去！最後在亂局中找到我要的答案。

現在看起來世界又從驚嚇變成驚喜！不過，川普還會變來變去，這是動盪世界的常態！