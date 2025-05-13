出口產業面臨雙重壓力　輸出入公會聯誼會籲穩定電價、保障產業根留台灣

▲輸出入公會聯誼會呼籲穩定電價，保障產業根留台灣。（圖／輸出入公會聯誼會）

記者張佩芬／台北報導

新台幣在2025年持續升值，加上美國擬議中調高的關稅，台灣出口導向產業正面臨雙重衝擊。中華民國輸出入業同業公會聯誼會指出，近期接獲許多出口業者反映，匯率升值與關稅變動加重出口壓力，經營面臨困境，當前正是政府全力穩定經營環境的關鍵時刻，只有穩定電價，才能守住產業競爭力，讓企業持續深耕台灣、布局全球。

美國政府今年4月2日所宣布對台灣商品課徵32%的「對等關稅」政策，雖目前已暫緩90天，且政府談判團隊正努力爭取最佳條件中，但高幅關稅烏雲陰霾仍籠罩中。

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同時，台幣的高幅升值又對出口產業另一衝擊。今年1月至5月12日間，新台幣對美元匯率升值約7.5%，為亞洲主要經濟體中升值最多的貨幣。相比之下台灣主要競爭對手國如韓圜升值3.7%，人民幣僅1.0%，泰銖2.4%，越南盾則貶值約2.7%。台幣快速升值，對出口業者造成重大壓力。

在外部壓力升高之際，國內營運成本上升亦會削弱產業根留意願。台電自2022年起連續虧損，三年累計達新台幣4,229億元，負債比率超過92%。為因應成本壓力，2022至2024年間工業用電平均電價已累計調漲逾106%。若沒有政府撥補與財政挹注，電價可能再度上漲，對產業形成更大負擔。

輸出入公會聯誼會由全台173家進出口與輸出入公會共同成立，長年整合產業意見、提供政策建言，協助業者推動經貿發展。該會強調，當前已非僅靠市場機制因應，政府應積極穩定電價結構，幫助企業挺過外部挑戰，唯有在能源政策、匯率與關稅壓力交織下，協助廠商控制成本，才能為出口產業爭取喘息空間。