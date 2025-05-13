黃仁勳在中東！今晚出席投資座談會　最快來台時間曝光

▲輝達執行長暨共同創辦人黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將來台參加台北國際電腦展，但何時抵台，市場猜測多，原來黃仁勳人在中東參加在沙烏地阿拉伯首都利雅得（Riyadh ）舉行的沙美投資論壇（Saudi-US Investment Forum），且當地時間今（13）日下午2點40分（台灣時間晚上7點40分）出席一場論壇，估計最快也有明天才會抵台。

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▲▼輝達創辦人黃仁勳即將在中東現身發表談話。（圖／取自沙美投資論壇，下同）

沙美投資論壇13 日在利雅德the King Abdulaziz國際會議中心舉行，沙烏地阿拉伯和美國的主要投資者將齊聚一堂，共同慶祝近一個世紀以來的伙伴關係，而此次受邀參與論壇對談嘉賓高達125人。

▲輝達創辦人黃仁勳即將在中東現身發表談話。

根據大會公布對談嘉賓中除黃仁勳外，美國方面出席重量級人物有財政部長貝森特（H.E. Scott Bessent）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）、花旗銀行執行長弗雷澤（Jane Fraser）等等。

黃仁勳參與場次是在沙烏地阿拉伯當地時間5月13日下午2點40分與該國通訊與資訊科技部長 Abdullah Alswaha、沙烏地阿拉伯未來人工智慧公司執行長Tareq Amin進行20分鐘座談，交流主題為「人工智慧與新興技術」。