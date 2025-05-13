快訊／美股開盤　台積電ADR漲1.88%、輝達漲2.86%

▲美股示意圖。（圖／路透）
記者鄒鎮宇／綜合報導
美股5月13日開盤表現分化，道瓊指數下跌167.19點，跌幅0.39%，報42242.91點；標普500指數小幅攀升2.91點，漲幅0.05%，報5847.08點；納斯達克指數則表現亮眼，上漲45.21點，漲幅0.24%，報18753.55點。
截至台灣時間13日晚間9時50分，三大指數漲跌情況持續：
納斯達克指數升至18827.86點，上漲119.52點，漲幅0.64%。
道瓊指數跌至42221.61點，回落188.49點，跌幅0.44%。
標普500指數上揚至5858.96點，增加14.77點，漲幅0.25%。
科技股表現強勁，部分個股漲幅顯著，輝達（NVIDIA）股價報126.52美元，上漲3.52美元，漲幅達2.86%、台積電ADR股價為190.49美元，上漲3.51美元，漲幅1.88%、Arm Holdings股價來到125.99美元，增長1.19美元，漲幅0.95%、特斯拉（Tesla）股價達320.24美元，漲幅0.58%。
然而，部分科技巨頭股價表現不佳，例如谷歌（Google）股價下跌1.82美元，跌幅1.15%，報156.64美元。英特爾（Intel）股價則微幅上升0.40美元，報22.58美元。
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