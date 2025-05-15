台幣看漲　外媒：押注升值部位刷2020年底以來新高

▲市場看好台幣未來仍看升。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台幣5月初飆漲，帶動匯市交易員看漲台灣押注飆升至 2020 年底以來的最高水平，而根據《路透》對 11 位受訪者進行的雙周調查顯示，分析師最看好韓元，同時加倍增持台幣多頭部位。

《路透》此次針對分析師和基金經理人對人民幣、韓元、新加坡幣、印尼盧比、台幣、印度盧比、菲律賓比索、馬來幣和泰銖9種亞洲新興市場貨幣進行調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查顯示，除看好韓元、台幣外，對人民幣持中性態度，同時降低了馬來幣、菲律賓比索和泰銖的多頭部位。

《路透》指出，上周台幣創下近40年來最大單日漲幅，因為交易員認為台北可能會允許台幣升值，以緩和與美國的貿易關係。

5月初美元走弱，包括新台幣在內亞幣走強，全球外匯市場帶來衝擊，新台幣短短2個交易日內飆升逾6%，引發台北外匯市場的劇烈波動。

市場猜測，台幣大幅上漲是由於媒體報導政府可能允許新台幣升值，以確保與美國達成更有利的貿易協議，出口商拋售美元所致。

ING外匯策略師Francesco Pesole表示，本地參與者正在尋求更大的美元對沖，並開始分散對美國的投資。

美元指數儘管在 5 月迄今已上漲逾 1%，但在 2025 年已下跌近 7%，這引發了投資者對亞洲貨幣的樂觀情緒。



