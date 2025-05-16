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「沒有水泥台積電怎蓋廠？」　張剛綸籲政府加快進口水泥反傾銷稅

▲嘉泥董事長張剛綸。（圖／記者廖婕妤攝）

▲嘉泥董事長張剛綸。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

碳排政策壓力與進口傾銷夾擊下，國內水泥產業轉型陷入困境，嘉泥（1103）董事長、台灣區水泥公會理事長張剛綸直言，進口水泥價格比台廠便宜600元，國內水泥缺乏公平競爭環境與產業政策，政府課徵進口水泥反傾銷稅動作太慢，「政府必須整體考量水泥工業到底重不重要？沒有水泥台積電怎麼蓋工廠？」呼籲政府正視國產低碳水泥潛力。

張剛綸表示，進口商沒辦法用低碳水泥，才會便宜廉價的高碳產品來打擊國內產品，財政部已對越南進口水泥做出了傾銷事實，但政府至今仍未提出任何方案解決，反而對國內水泥業者提出課徵碳費要求，這攸關到國防工業及未來永續循環的問題，台灣的水泥工業希望把低碳水泥做下去，因為減碳是責任、我們需要綠化，沒有水泥工廠怎麼蓋？台積電怎麼蓋廠？高科技的排放物是誰在處理？

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張剛綸指出，水泥業長年被貼上高碳產業標籤，但其實鋼筋混凝土在建築物生命週期中可吸回約8成碳排，若拆掉打碎弄成粉後，3個月內可以把所有生產的碳都吸收掉，實為具潛力的綠色建材，「低碳水泥應該是未來建築政策的主角，而不是被邊緣化的配角。」

先前地震導致部分工地短期缺料，引發市場擔憂水泥供不應求，張剛綸解釋，這是暫時現象，根本問題在於不公平競爭，許多進口水泥來自碳排較高的國家，卻未受同等檢驗與環保規範，價格甚至低於本地生產成本，進口水泥價格比國內水泥便宜600元，若加上政府對台廠課徵碳費，價差更可高達900元，形同低價傾銷，「政府如果希望業者投入減碳技術，就必須提供合理的回報機制，而不是讓低價產品輕易搶市。」

張剛綸也說，水泥事業方面，嘉泥持續投入技術升級，推動倉儲效率優化與低碳水泥出貨系統建置，在兼顧碳排與營收的雙重挑戰下，維持本業穩健表現，亦進行資產活化與升級，總部嘉新大樓翻修工程導入節能設備，已取得EEWH-EB綠建築鑽石級與BERSe第1+級雙認證，展現即使是超過50年的建築，也能與時俱進、為員工打造安全舒適、符合永續標準的工作環境。

關鍵字： 水泥業張剛綸低碳水泥政府政策環保要求

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