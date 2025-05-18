非核家園首日供電亮黃燈　台電：免驚！供電還算足夠

▲核三廠廠區。（圖／台電提供）

記者陳瑩欣／台北報導

非核家園上路首日，台電用電儀錶板在今（18）日傍晚突然亮出黃燈、供電吃緊的訊號，引發各界熱議，不過台電表示，今日白天備轉容量都在10%以上，供電充裕，官網相關燈號資訊要對照時間判讀，目前電力都還算足夠，不用擔心。

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▲台電供電顯示。（圖／翻攝台電官網）

台電核三廠2號機昨天停機，台灣正式進入「非核家園」，今日最大供電能力仍有3516.7萬瓩。

截至下午3時用電量為3117.3萬瓩、使用率為74%、備轉容量還在10.15%；不過在晚間6點10分顯示目前使用電量為3097.0萬瓩，使用率為74%，預估最高用電3210萬瓩，尖峰使用率91%，備轉容率已降至9.55%。

對此台電發言人蔡志孟直呼「免驚啦！」他表示，今天是周日，最高負載在晚上8點之後，依照規劃白天備轉容量10%、晚上備轉容量有7%以上就足夠。

不過燈號亮黃燈、並顯示「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀。」引發外界討論，蔡志孟表示，主因是目前可以選擇顯示的燈號只有5個（綠色供電充裕、黃色供電吃緊、橘色供電警戒、紅色限電警戒、黑色限電準備），儀錶板呈現方式以後會做檢討，呼籲各界在解讀時要搭配運轉時間對照參考，才比較合理。