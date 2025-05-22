Arena去年參加電腦展尋得日本經銷商　今年再度參展續覓績優經銷商

▲右起誠廣國際負責人施學成、張雪姬、總經理施建全在台北國際電腦展公司展區內合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台裔德商施學成、張雪姬夫婦經營的誠廣國際有限公司(Arena Electronic GmbH)，在疫情後的2024年重返台北國際電腦展，主要目標為尋求亞洲及美洲的合作夥伴，今年再度回國參加電腦展，透露已經成功在日本簽訂經銷合作夥伴，並陸續在東南亞地區客戶洽談合作事宜，這次積極參與2025 Computex以尋求更多績優經銷商合作機會。

張雪姬指出，2024年PC市場普遍因消費性GPU市供量不足，造成全球市場在年中的電源及電競機殼有滯銷狀況，所幸Q4情況方有改善，公司2024的營銷與2023相比，並無太大差異，預估2025年應有超過三成的成長力道，因為今年德國的主要配合夥伴都有明顯的成長，且2024年所規劃的產品在歐洲各經銷代理商都大有成長。

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CHIEFTEC成立於1994年，團隊持續秉持in this case, you can trust的理念開發產品與服務客戶，主要研發設計及銷售電腦機殼、電源器及相關零配件，深耕德國31年，並於2019年回台設立台灣分公司，擴展亞洲與美國市場。

▲施學成向客戶介紹產品。（圖／記者張佩芬攝）

施學成指出，今年的展會上，公司展示一系列即將推出，或是最近市場熱銷的產品，這些產品體現了公司對實用創新、堅固的製造品質和以用戶為中心的設計的持續關注。無論是用於遊戲、專業工作站還是日常PC構建，新產品都旨在提供可靠的效能和智慧功能。

展出的亮點包括；

The Cube CI-03B-OP mATX 機殼，前部和頂部配有 200 毫米風扇氣流強勁獨特的HIFI風格設計，頂部最大支援240個水泠散熱器，堅碩及現代的外形設計。

Vista GT-01B-OP ATX遊戲機殼，全景強化玻璃視圖，最多支援9個風扇，優化的冷卻裝置。

Pro Midi TG AS-02B-TG-OP ATX 塔式機殼，PC透視內部完美強代玻璃，優雅而現代的設計與

優化的冷卻裝置。

Pro Midi Q AS-02B-OP ATX 塔式機殼，吸音材料，防噪音設計，優雅而現代的設計，優化的冷卻裝置。

▲公司產品講求優雅而現代的設計與優化的冷卻裝置。（圖／誠廣國際提供）



BW-01B-OP ATX工作站機箱，支援兩個免工具5.25ODD，支援3.5英寸和2.5英寸硬碟設備，最多10個硬碟設備，支援360mm水冷散熱器。

還有其他多款產品，包括獲獎產品展出，不論是正在尋找支援最新標準的組件，還是看重精心設計且可靠的硬件，公司推出的產品系列都是以性能和可用性為首要考慮的，業界都到2025年台北國際電腦展，台北南港展覽館一館一樓J0701攤位參觀洽購。

該公司產品以Chieftec品牌推廣歐洲市場，堅持以高品質、落實售後服務，合理的利潤價格來維持品牌行銷。2004將「Chieftec」品牌向歐盟註冊登記，長期以來已投入大量資金，在市場增加品牌知名度，在2013年獲得經濟部海外台商磐石獎的殊榮。