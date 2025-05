Arena去年參加電腦展尋得日本經銷商　今年再度參展續覓績優經銷商

▲右起誠廣國際負責人施學成、張雪姬、總經理施建全在台北國際電腦展公司展區內合影。(圖/記者張佩芬攝)

記者張佩芬/台北報導

台裔德商施學成、張雪姬夫婦經營的誠廣國際有限公司(Arena Electronic GmbH),在疫情後的2024年重返台北國際電腦展,主要目標為尋求亞洲及美洲的合作夥伴,今年再度回國參加電腦展,透露已經成功在日本簽訂經銷合作夥伴,並陸續在東南亞地區客戶洽談合作事宜,這次積極參與2025 Computex以尋求更多績優經銷商合作機會。

張雪姬指出,2024年PC市場普遍因消費性GPU市供量不足,造成全球市場在年中的電源及電競機殼有滯銷狀況,所幸Q4情況方有改善,公司2024的營銷與2023相比,並無太大差異,預估2025年應有超過三成的成長力道,因為今年德國的主要配合夥伴都有明顯的成長,且2024年所規劃的產品在歐洲各經銷代理商都大有成長。

CHIEFTEC成立於1994年,團隊持續秉持in this case, you can trust的理念開發產品與服務客戶,主要研發設計及銷售電腦機殼、電源器及相關零配件,深耕德國31年,並於2019年回台設立台灣分公司,擴展亞洲與美國市場。

▲施學成向客戶介紹產品。(圖/記者張佩芬攝)

施學成指出,今年的展會上,公司展示一系列即將推出,或是最近市場熱銷的產品,這些產品體現了公司對實用創新、堅固的製造品質和以用戶為中心的設計的持續關注。無論是用於遊戲、專業工作站還是日常PC構建,新產品都旨在提供可靠的效能和智慧功能。

展出的亮點包括;

The Cube CI-03B-OP mATX 機殼,前部和頂部配有 200 毫米風扇氣流強勁獨特的HIFI風格設計,頂部最大支援240個水泠散熱器,堅碩及現代的外形設計。

Vista GT-01B-OP ATX遊戲機殼,全景強化玻璃視圖,最多支援9個風扇,優化的冷卻裝置。

Pro Midi TG AS-02B-TG-OP ATX 塔式機殼,PC透視內部完美強代玻璃,優雅而現代的設計與

優化的冷卻裝置。

Pro Midi Q AS-02B-OP ATX 塔式機殼,吸音材料,防噪音設計,優雅而現代的設計,優化的冷卻裝置。

▲公司產品講求優雅而現代的設計與優化的冷卻裝置。(圖/誠廣國際提供)



BW-01B-OP ATX工作站機箱,支援兩個免工具5.25ODD,支援3.5英寸和2.5英寸硬碟設備,最多10個硬碟設備,支援360mm水冷散熱器。

還有其他多款產品,包括獲獎產品展出,不論是正在尋找支援最新標準的組件,還是看重精心設計且可靠的硬件,公司推出的產品系列都是以性能和可用性為首要考慮的,業界都到2025年台北國際電腦展,台北南港展覽館一館一樓J0701攤位參觀洽購。

該公司產品以Chieftec品牌推廣歐洲市場,堅持以高品質、落實售後服務,合理的利潤價格來維持品牌行銷。2004將「Chieftec」品牌向歐盟註冊登記,長期以來已投入大量資金,在市場增加品牌知名度,在2013年獲得經濟部海外台商磐石獎的殊榮。