路易莎搶攻健康餐商機！單月業績增20萬　全年餐飲營收拚年增3成

▲路易莎咖啡董事長黃銘賢。（圖／路易莎咖啡提供）



記者廖婕妤／台北報導

路易莎（2758）積極搶攻餐食市場，目前共有7個餐飲品牌，今年也將積極展店，預計年底前再展3-5間店，力拚今年餐飲營收年增2-3成；同時也看好健康餐商機，陸續在路易莎咖啡直營店投入銷售，單月就可增加20萬元營收，也帶動單店業績年增至少10％。

路易莎董事長黃銘賢表示，今年在加速餐飲布局腳步，目前餐食部分在銷售佔比4成，且獲利良好，並進軍健康餐市場，銷售量相當可觀，「健康好食」系列是路易莎成長的動能，活力新食感盒餐於4月中在主要門市試賣，每天都可創造銷售過百的佳績，1個月就可以增加約20萬元營收，預計本月200家直營店都會全面販售，帶動單店業績年增至少10％。

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黃銘賢指出，目前旗下共有青焰炭火熟成牛排2間、玖仰9間、初泰2間、SUN BERNO光焙若蔬食3間、丹生炊事1間、Louisa BAKERY麵包坊2間，今年會持續展店，預計年底還會展出3-5家店，可帶動今年餐飲營收年增2-3成，力拚明年成長達到6成。

飲食部分，旗下路易莎咖啡共有560間店，其中200家為直營店，未來直營門市也會持續擴展，也期盼內部夥伴自行創業開店；不過黃銘賢坦言，受到咖啡豆價格上漲影響，去年底開始成本不斷攀升，1個月成本就增加近600萬元，因此今年Q1獲利會比較辛苦，因此多元化餐飲布局可因應咖啡豆上漲壓力。