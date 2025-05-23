外資點評半導體股！台積電、日月光維持買進　聯電降至「賣出」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

美系外資近日發布最新報告，調整對台積電（2330）和聯電（2303）的評級及目標價，主要原因與新台幣兌美元匯率走勢相關。報告指出，匯率變動可能對企業的獲利能力與市場競爭力帶來影響。外資對台積電、日月光評級為買進，京元電子為中立，聯電則為賣出。

根據外資報告，台積電2025年每股盈餘（EPS）預估值被下修6.7%，2024年更大幅調降13.4%。此外，台積電的目標價從原先的1190元降至1145元，雖然略有下修，但評等仍維持「買進」。報告指出，此次調整主要因應新台幣匯率走強，可能削弱台積電的財務表現。

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除了匯率影響，外資也將台積電2026年的資本支出預算從450億美元調降至400億美元，反映出人工智慧需求的不確定性以及地緣政治因素可能帶來的風險。不過，高盛仍對台積電的長期發展保持樂觀，認為其技術領先與執行力將繼續鞏固其在半導體產業的優勢，並抓住結構性成長的商機。

另一方面，外資在報告中也宣布調降聯電的股票評級，由「中立」降至「賣出」，同樣基於匯率變動的影響，聯電的目標價也從44.5元被下修至40.5元。分析指出，聯華電目前正面臨來自中國大陸競爭對手的壓力，市場挑戰更加嚴峻。