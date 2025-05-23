快訊／台股收盤下跌18.72點　台積電漲2元至984

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（23日）開高走低，加權指數終場下跌18.72點，以21652.24點作收，跌幅0.09％，成交量3075.02億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲95.28點開出，指數開高走低，盤中最高達21798.88點，最低21559.78點，終場收在21652.24點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲2元來到984元，漲幅0.2％；鴻海（2317）上漲1元至154元；聯發科（2454）下跌10元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到264元；長榮（2603）下跌4元至256元。
今天漲幅前5名個股為士紙（1903）上漲6.6元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲1.4元，漲幅10％；愛普*（6531）上漲25.5元，漲幅9.96％；慧友（5484）上漲4.05元，漲幅9.95％；台揚（2314）上漲0.79元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌10.6元，跌幅10％；隴華（2424）下跌6.3元，跌幅5.94％；華安（6657）下跌4.3元，跌幅5.69％；嘉晶（3016）下跌2.05元，跌幅5.66％；中福（1435）下跌1.9元，跌幅5.37％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|士紙（1903）
|72.6
|▲6.6
|▲10.0％
|晟鈦（3229）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|愛普*（6531）
|281.5
|▲25.5
|▲9.96％
|慧友（5484）
|44.75
|▲4.05
|▲9.95％
|台揚（2314）
|8.73
|▲0.79
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興泰（1235）
|95.4
|▼10.6
|▼10.0％
|隴華（2424）
|99.7
|▼6.3
|▼5.94％
|華安（6657）
|71.3
|▼4.3
|▼5.69％
|嘉晶（3016）
|34.2
|▼2.05
|▼5.66％
|中福（1435）
|33.5
|▼1.9
|▼5.37％
資料來源：證交所
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