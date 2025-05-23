快訊／台股收盤下跌18.72點　台積電漲2元至984

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（23日）開高走低，加權指數終場下跌18.72點，以21652.24點作收，跌幅0.09％，成交量3075.02億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲95.28點開出，指數開高走低，盤中最高達21798.88點，最低21559.78點，終場收在21652.24點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲2元來到984元，漲幅0.2％；鴻海（2317）上漲1元至154元；聯發科（2454）下跌10元至1315元；廣達（2382）下跌3.5元來到264元；長榮（2603）下跌4元至256元。

今天漲幅前5名個股為士紙（1903）上漲6.6元，漲幅10％；晟鈦（3229）上漲1.4元，漲幅10％；愛普*（6531）上漲25.5元，漲幅9.96％；慧友（5484）上漲4.05元，漲幅9.95％；台揚（2314）上漲0.79元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌10.6元，跌幅10％；隴華（2424）下跌6.3元，跌幅5.94％；華安（6657）下跌4.3元，跌幅5.69％；嘉晶（3016）下跌2.05元，跌幅5.66％；中福（1435）下跌1.9元，跌幅5.37％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 士紙（1903） 72.6 ▲6.6 ▲10.0％ 晟鈦（3229） 15.4 ▲1.4 ▲10.0％ 愛普*（6531） 281.5 ▲25.5 ▲9.96％ 慧友（5484） 44.75 ▲4.05 ▲9.95％ 台揚（2314） 8.73 ▲0.79 ▲9.95％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興泰（1235） 95.4 ▼10.6 ▼10.0％ 隴華（2424） 99.7 ▼6.3 ▼5.94％ 華安（6657） 71.3 ▼4.3 ▼5.69％ 嘉晶（3016） 34.2 ▼2.05 ▼5.66％ 中福（1435） 33.5 ▼1.9 ▼5.37％

資料來源：證交所