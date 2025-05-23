ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」　EPS達15.89元

▲▼鴻勁精密將以每股559元登錄興櫃。（圖／記者高兆麟攝）

▲鴻勁精密。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體IC測試設備供應商鴻勁精密（7769）第一季合併營收達59.13億元，與去年同期相比成長142.35%；稅後淨利達新台幣25.68億元，年增179.34%；每股盈餘(EPS)達15.89元，營收與獲利雙雙創下同期新高。

鴻勁精密今日表示，公司受惠於全球科技巨擘加速布局AI與HPC等所需的先進封裝產線，目前產能維持滿載並持續擴充，訂單能見度已達2025年第三季。公司憑藉長年深耕測試設備的技術與一站式整合能力，在多項高階應用領域中獲得關鍵客戶青睞，展現強勁的交付能力與市場滲透率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鴻勁精密也指出，公司未來成長動能可望聚焦於兩大方向，一方面，次世代ASIC技術的演進正在重塑晶片設計與系統架構，推動晶片向高整合、高效能發展，對封裝與測試提出更高要求；另一方面，新型終端應用如摺疊手機、先進車用平台與AR/VR裝置的普及與多元化，進一步擴大對高複雜度封裝測試解決方案的市場需求。

鴻勁精密認為，隨著摩爾定律放緩與異質整合趨勢加劇，AI/HPC應用對高頻寬、低延遲架構的需求日益明確，封裝技術朝向Chiplet、2.5D/3D堆疊等新型態架構發展，帶動測試技術升級與整體產值提升。公司將持續強化與晶片設計大廠與雲端服務商的合作關係，推進新一代測試平台開發，並積極布局包括矽光子（CPO）與高效熱模組在內的關鍵測試技術，以因應摺疊手機與先進車用電子等日益複雜的封裝架構。

展望未來，鴻勁精密將持續加大研發及產能投資，針對AI/HPC、車用與矽光子等新興應用推出更具效率的測試整合解決方案；同時擴大全球據點與服務網絡，強化與國際產業鏈夥伴的協作。鴻勁精密將以創新技術、穩健產能與完善售後服務，持續鞏固市場領導地位並為股東創造長期價值。

關鍵字： 鴻勁精密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

推薦閱讀

國內外股市回穩　金管會解除3道限空令

國內外股市回穩　金管會解除3道限空令

為因應美國公布對等關稅政策對國際股市造成之衝擊，維護資本市場穩定及投資人權益，金管會前宣布自4月7日採行調整每日盤中借券賣出委託數量、最低融券保證金成數及放寬擔保品範圍等3項穩定股市之暫行措施；有鑒於近期國內外股市已逐步回穩，金管會經審慎評估後決定採行下列3項措施：

2025-05-23 19:28
台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

台幣又要升？　上市櫃公司協會調查：6成企業估28～30元

川普變變變，撼動全球經濟，台灣的出口產業面臨「匯率」與「關稅」兩大壓力。上市櫃公司協會今（23）日公布的「2025年川普對等關稅政策影響」調查報告，企業老闆們預期未來一年新台幣會持續升值，近6成認為兌美元匯率將升值至28～30元區間，有25.3%看壞至升至25～28元。

2025-05-23 18:54
中鼎196億元應收款疑雲　證交所下重手二次處罰80萬元

中鼎196億元應收款疑雲　證交所下重手二次處罰80萬元

中鼎（9933）美國子公司CTCI Americas, Inc.踩雷衍生應收工程款196億元疑雲，由於承纜業主母公司聲請重整，中鼎因延遲揭露重大訊息且內容不完整，證交所針對中鼎二次重罰80萬元，並求未來改善資訊揭露。

2025-05-23 18:29
投信買超62億！　巨嬰ETF大換股擁抱2檔航海王　

投信買超62億！　巨嬰ETF大換股擁抱2檔航海王　

國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）兩檔重量ETF進行換股，近期投信台股進出金額明顯放大，今（23）日投信買超62億元，連續五天站在買方，萬海（2615）、陽明（2609）兩檔航海王成為投信買超第4、5名個股，而兆豐金（2886）、中租-KY（5871）也入列其中。

2025-05-23 18:06
台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室創業者的第二個家　週年慶前開始獲利

台驊旗下T3CO韻驊共享辦公室創業者的第二個家　週年慶前開始獲利

台驊控股集團(2636)旗下共享辦公品牌T3CO，今(23)日下午舉辦營運一週年慶，集團創辦人顏益財親自出席，分享其多年創業歷程與企業經營的核心理念，與新創夥伴們分享創業歷程中的甘苦交織與體悟分享。顏益財透露，屬於台驊百分之百子公司的韻華，今年首季就已開始獲利。

2025-05-23 18:02
美對台關稅預期　上市櫃協會調查：4成估15～20%

美對台關稅預期　上市櫃協會調查：4成估15～20%

台灣上市櫃公司協會今（23日）公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查」，結果顯示：84.4%的企業預期政策將對台灣經濟造成負面影響，近6成企業預期新台幣匯率將升值。台灣上市櫃協會榮譽理事長蔡榮騰強調，台灣企業面對貿易環境的不確定性，展現堅韌精神，並歸納出「6大趨勢、5個關鍵數據、4個洞見及3大對策」，為企業與政府提供重要參考。

2025-05-23 17:52
搶攻百億泡麵商機！味王首推「王子杯麵」　盼帶動麵類營收成長

搶攻百億泡麵商機！味王首推「王子杯麵」　盼帶動麵類營收成長

據統計2023年泡麵市場產值達137億元，年增5.5％，味王（1203）積極搶攻泡麵市場商機，再度推出新產品，味王表示，旗下經典零食品牌王子麵進軍杯麵市場，新產品「王子杯麵」28日起在全家（5903）販售，可望帶動麵類業績成長。

2025-05-23 17:42
輝達宣布攜手仁寶、台灣等台灣隊　發展建構量子運算生態系

輝達宣布攜手仁寶、台灣等台灣隊　發展建構量子運算生態系

在COMPUTEX展會上，NVIDIA強調其與台灣超級運算生態系合作夥伴如何攜手推動量子運算邁向加速量子超級電腦。其中仁寶電腦發表的CGA-QZ平台採用 NVIDIA CUDA-Q 打造，可加速量子最佳化問題的模擬。該平台已獲得台灣國家科學及技術委員會採用，並提供給台灣各地大學的研究人員使用。另外，廣達也已採用 NVIDIA CUDA-Q 進行物理量子硬體實驗，利用該平台的狀態向量模擬器來驗證現有的量子處理器。這讓廣達了解系統中的雜訊細節，並評估這些系統在相關使用案例中的運作情況。

2025-05-23 17:26
美中關稅暫緩搶出貨！艙位需求增3倍　顏益財看Q3營運會不錯

美中關稅暫緩搶出貨！艙位需求增3倍　顏益財看Q3營運會不錯

川普關稅戰影響全球經濟，台驊控股（2636）創辦人顏益財認為，第二季營運是今年谷底，第三季會不錯，第四季是政策問題，今年航運股是隨著政治問題波動。

2025-05-23 16:52
鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」　EPS達15.89元

鴻勁精密首季淨利創新高「年增近180%」　EPS達15.89元

半導體IC測試設備供應商鴻勁精密（7769）第一季合併營收達59.13億元，與去年同期相比成長142.35%；稅後淨利達新台幣25.68億元，年增179.34%；每股盈餘(EPS)達15.89元，營收與獲利雙雙創下同期新高。

2025-05-23 16:23

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

即／威力彩下期飆7.2億！今晚邁入連25槓

國民ETF換股露餡！00878新增3檔　助攻萬海飆漲停

輝達總部落腳台北釋出近百職缺　人力銀行曝韌體工程師薪資達8萬元

黃仁勳結束一周訪台行程　預告春節會再回來「期待與大家見面」

台積電致美商務部「信件內容」曝光

即／威力彩6.7億開獎了　對中7碼翻轉人生

美股鬆口氣！10年期公債收益率降至4.6%　標普500反彈

台股違約交割僅1676元！今年還有3筆未達千元　營業員曝原因

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366