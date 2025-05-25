一表看懂！高股息ETF近一周股價表現前十強

▲台股今天上漲。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

在電子股強勢表態三周過後，進入本周暫時熄火，大盤也跟著進入橫盤整理，周線下跌0.88%，反觀台股人氣指標高股息ETF，近一周表現前十強皆比台股大盤相對抗跌，若進一步比對這10檔的近一個月股價表現，可以發現有3檔不僅短線上表現抗跌，拉長時間到一個月時，股價表現也可以相對亮眼，包括復華富時高息低波（00731）、凱基優選高股息30（00915）、永豐優息存股（00907）。

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市場人士觀察，復華富時高息低波、凱基優選高股息30、永豐優息存股揭露的前五大成分股中，中信金（2891）是最大公約數，聯電（2303）、長榮航（2618）、兆豐金（2890）、玉山金（2884）也各有兩檔ETF持有，對照到本周台股盤面上，當電子盤這波漲多休息整理，金融股接棒撐盤，加上高殖利率題材加持，持有相關成分股的高股息ETF，表現得以相對突出。

00915 ETF研究團隊表示，00915因為選股機制中有設計低波動因子，潛藏股價下跌風險的弱勢股會被剔除在成份股之外，因此即便類股輪動加速，00915也相對有機會分散產業風險，加上高股息與高品質的選股條件，就更能選到財務體質穩健、表現相對持穩的成分股。

隨著對等關稅引發的金融市場動盪暫告一段落，回歸基本面觀察，預期整體台灣企業5、6月營收表現，有機會優於市場預期，進而支撐市場風險偏好情緒。惟後續仍有關稅談判影響待評估，匯率對出口產業競爭力也須留意，透過上有攻下有守的高股息ETF，可望是應對後關稅戰時期的好方式。

