蘋果產品未涉國安風險仍遭川普開刀　郭明錤揭背後3大政治盤算

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

生產iPhone等消費性電子產品的蘋果（Apple）在美國總統川普政策中陷入「處處被針對」的局面，天風國際證券分析師郭明錤指出，川普政府背後有3大考量，包括透過施壓高知名度企業放大宣傳效果、蘋果不會反對與報復可降低施壓風險，以及美國政府可從中受益。

以下郭明錤在個人平台「X」全文：

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Apple是消費性電子公司，其目前產品與服務與國家安全無重大關聯，但該公司為何會被川普持續針對？

1、施壓高知名度目標可放大宣傳效果

迫使全球最知名的公司 (Apple) 與家喻戶曉的產品 (iPhone) 落實「美國製造」政策，宣傳效果極佳，並強化川普一直以來的主張。

2. 選擇不願反對與報復的對象，降低施壓風險

Apple不願公然反對川普的言論，也沒有報復本錢，意味著施壓風險極低，故川普可放心持續施壓。

3. 施壓成功與否都能受益

若Apple把iPhone組裝產線搬回美國，對川普而言絕對是宣揚「美國製造」的好機會，並將此列為重要政績。若Apple透過協議，讓川普暫時性不針對他們，代表川普也透過協議取得他想要的其他東西。等未來有宣傳「美國製造」的需要時，再針對Apple並用關稅課徵施壓。