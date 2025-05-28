快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以21539.15點開出，指數大漲202.61點，漲幅0.95％。隨後指數漲勢擴大，上漲逾292.64點，站上21600點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）開盤上漲19元來到984元，漲幅1.97％，隨後上漲20元至985元；鴻海（2317）上漲2元至154元；聯發科（2454）上漲20元至1300元；廣達（2382）上漲4元來到270元；長榮（2603）上漲2元至255元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲740.58點或1.78％，收在42343.65點；標準普爾500指數上漲118.72點或2.05％，收5921.54點；那斯達克指數上漲461.95點或2.47％，收在19199.16點；費城半導體指數上漲158.71點或3.38％，收4861.09點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42343.65 ▲740.58 ▲1.78% S&P500 5921.54 ▲118.72 ▲2.05% NASDAQ 19199.16 ▲461.95 ▲2.47% 費城半導體指數 4861.09 ▲158.71 ▲3.38%

資料來源：證交所