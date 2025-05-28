快訊／台積電漲20元至985　台股漲逾290點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（28日）以21539.15點開出，指數大漲202.61點，漲幅0.95％。隨後指數漲勢擴大，上漲逾292.64點，站上21600點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）開盤上漲19元來到984元，漲幅1.97％，隨後上漲20元至985元；鴻海（2317）上漲2元至154元；聯發科（2454）上漲20元至1300元；廣達（2382）上漲4元來到270元；長榮（2603）上漲2元至255元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲740.58點或1.78％，收在42343.65點；標準普爾500指數上漲118.72點或2.05％，收5921.54點；那斯達克指數上漲461.95點或2.47％，收在19199.16點；費城半導體指數上漲158.71點或3.38％，收4861.09點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42343.65
|▲740.58
|▲1.78%
|S&P500
|5921.54
|▲118.72
|▲2.05%
|NASDAQ
|19199.16
|▲461.95
|▲2.47%
|費城半導體指數
|4861.09
|▲158.71
|▲3.38%
資料來源：證交所
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