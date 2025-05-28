老謝：中國內捲正捲向全世界　比亞迪淡季削價值得注意

▲比亞迪電動車資料照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中國電動車大廠比亞迪淡季發動價格戰，旗下22種車款全都降價，其中最低價台幣23萬元可入手，1年中古車降幅在30至50%，引爆競爭對手指控「捲王」、「恆大第二」，而財信傳媒董事長謝金河（老謝）在臉書上警告「中國內捲正捲向全世界」。

以下是謝金河臉書全文：

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中國內捲正捲向全世界

五月即將結束前，比亞廸發動一波價格戰，旗下22種車款全面降價，降幅之大，震驚同業！長城汽車董事長魏建軍站出來指控比亞廸是恆大第二。

這次比亞廸大降價，最低價的車款是海鷗，價格從6.98萬降到5.58萬人民幣，換成台幣約23萬左右。另一款海豹05DM降到5.98萬人民幣，秦Plus DM1只售6.38萬人民幣，宋Pro DM1售8.98萬人民幣，換算成台幣約40萬上下。這個價格實在便宜得令人難以置信。

比亞迪利用淡季展開削價戰，一方面挾規模經濟優勢，壓著對手打，同時也把生產成本極致壓縮，把整個產業捲到沒有參與者可以獲利的狀態。更絕的是，比亞迪宣布一年份中古車售價再跌30至50%，這已到買新車就形同報廢的狀態。

這個降價宣示後，第一天全中國的車企股價全面下跌，零跑汽車跌8.63%，比亞迪，吉利都跌7.5%以上。其實吉利的董事長李書福年初在兩會即痛駡王傳福是捲王，簡單粗暴胡亂殺價，無窮無盡的內捲，只會換來偷工減料，粗製濫造，傷害整個慘業。

但是王傳福並沒有理會這個指控，繼續內捲下去。現在換魏建軍掉出來駡比亞廸是恆大第二。他說比亞廸負債比逾70%，老早就資不抵債，所有一切動作只為拉高巿值。

這個現象連人民日報都跳出來說話，認為內捲競爭只會浪費資源，導致多輸結局，人民日報呼籲要統籌好市場，看得見的手，該出手就出手！顯然已看到汽車行業內捲的不歸路。

比亞廸除了在中國捲，也捲到全世界，歐洲很多地方的港口都停滿比亞迪的電動車，比亞迪所到之處，寸草不生，整個產業都碎片化。

另一個是中國的外賣行業，這個產業吸納超過一千萬人投入，美團就超過400萬人，除了企業捲，外送員更捲。在中國內需轉弱後，這個內捲更可怕。

中國的內捲從石化，鋼鐵，水泥，到矽晶圓，碳化矽⋯⋯任何產業只要有中國國家投入，很快就會變成慘業。這次魏建軍公開說比亞迪會是恆大第二，目前比亞迪負債逾400億美元，如果一直捲下去，會出現什麼結果？值得拭目以待！