小股東喊配息10元　陽明蔡豐明：配發金額考量未來營運

▲陽明海運股東會。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（29）日舉行股東會，會中通過每股配發7.5元現金股利，有小股東提問，是否可將每股配發現金股利提高到10元，對此，董事長蔡豐明回應，陽明一項重視對股東回饋，根據公司章程跟相關法規，考量當年營運成果、資本支出、未來營運需要等因素，決議今年配發7.5元，這是考量公司長期發展並兼顧股東利益，因此仍維持這樣的配發金額。

美國國際貿易法院28日裁定，川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國及多數貿易夥伴徵收的關稅「違法無效」，下令政府需在10天內撤銷所有相關關稅措施；對此，陽明指出，這對於海運市場是正面消息，但後續狀況仍要持續觀察。

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陽明2024全年合併營收為2227.06億元，稅後淨利為641.79億元，EPS為18.38元。因當年度通膨持續放緩及全球貿易穩定復甦，加上全球運力大幅增加之壓力因地緣政治衝突繞行好望角而緩解，全年獲利表現穩健；然產業經貿環境持續變化，環保法規與溫室氣體減排壓力日增，陽明已逐步展開節能之新世代船隊布建規劃，以強化競爭實力並符合公司中長期業務拓展目標。

蔡豐明指出，今年貿易衝突加劇、保護主義抬頭、地緣政治緊張局勢升溫等因素加劇全球經貿發展之不確定性，但陽明仍以穩健發展貨櫃運輸本業為核心，力求營運規模成長契合全球貿易成長與經濟發展需要，故將搭配市場貨量成長潛力，強化南美、南亞等南北向市場佈局，並透過中長期布建多元船型之計畫，優化亞洲區間、歐洲東西向與中南美洲南北向航線運力，以配合供應鏈移轉與重組趨勢，拓展商機並鞏固競爭力，更將持續強化數位化或AI應用發展，期能應用於貨櫃航運流程優化與ESG實踐中，提升經營韌性，達成永續經營目標。