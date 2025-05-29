快訊／對等關稅被封殺後　法人與航運界多認為貨主會停止搶運

▲法人與航運界多認為貨主會停止搶運。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國聯邦法院封殺川普對等關稅，川普也立刻提出上訴通知。對此國內兩家長期研究貨櫃航運股的法人都認為貨主會暫停搶運，兩家大型攬貨公司表示認同，超大型攬貨公司一家認為要觀察，另一家認為市場進入旺季，不論有沒有搶運都會有較大貨量。

美國聯邦法院裁定「川普對貿易逆差國家實施全面進口關稅的行為越權」，將禁止生效，包含中國被徵收的30%關稅，以及其他國家的10%關稅都將暫停徵收，法院下令10日內需實施「永久禁令」，而川普立刻出上訴通知。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有船公司高階指出，最高法院保守派佔優勢，川普團隊可能藉此翻盤。一家法人指出，短期可能大家預期沒有搶運，中長期關稅壓力解除，對需求是正面的。另一家則認為，現在運價拉得太高，貨主除非是急貨，否則一定會暫停搶運，今日萬海(2615)尾盤賣出30,293張，致股價多跌了3元，收盤價跌4.5元，長榮(2603)也是跌4.5元，陽明(2609)跌1.7元。

兩位船公司高階，一位表示：白宮針對這個問題會向聯邦巡迴法院上訴，結果如何還很難預料。因為對未來的不確定性，客戶的訂單和工廠的生產都會產生遲疑，這部分才是影響航運未來的關鍵。

另一位則指出，應該不會停止搶運，因為目前90天緩衝期關稅影響約10%，接下來美國屬於出貨旺季，加上之前庫存量以低，不可能停止出貨。如果真的法院裁定關稅違反規定，會壓低目前的不確定，讓貨量回歸正常市場。

一家大型航空貨運承攬業高階認為，市場貨量一定會減少。超大型海運承攬業A公司負責人認為，目前美國線的加班船還不夠多，6月1日美西線每大箱(40呎櫃)運價漲到6000美元沒問題；B公司負責人則指出，6月第一周貨量不如預期，託運人觀望中，過完端午節才會比較清楚；一家大型攬貨公司負責人認為搶運很快會停止。