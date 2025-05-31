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輝達將推RTX PRO 6000特規版供中國AI市場　有望帶動GDDR7出貨

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新調查，由於美國四月公布新審查禁令，要求NVIDIA H20或其他於記憶體頻寬、互連頻寬等性能等同的晶片輸出中國市場時，需取得額外許可，預期NVIDIA將針對中國市場推出RTX PRO 6000(原B40)的低壓降規版，記憶體從原定搭載HBM改採GDDR7，預估最快於2025年下半年問世。

TrendForce近期訪查中國業者的結果顯示，在美國新出口禁令公布後，NVIDIA於中國的CSP客戶目前無法順利取得H20，原定於今年下半推出新方案B30，業界也認為計畫將生變。

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TrendForce推估RTX PRO 6000中國特規版的效能將介於前一代L40S和中國特規版L20間。當地CSP對前代產品L20需求穩定，主要用於補足小型模型訓練或AI推論等應用市場，預料RTX PRO 6000特規版推出後需求也將延續。然搭載HBM、相對高階的H20、B30於中國市場受阻，未來NVIDIA將面臨更激烈的競爭，包括華為、寒武紀等本土業者的AI方案。

RTX PRO 6000特規版的記憶體將從高階的HBM3e調整為GDDR7，以期符合美國的出口限制。隨著NVIDIA近期正式推出RTX 50系列消費性顯卡，三大記憶體原廠亦陸續開始量產GDDR7作為支援。然而，由於遊戲主機等其他消費性應用領域尚無導入GDDR7的計畫，預料至2026年上半年為止，GDDR7的主要需求來源都會是NVIDIA主導的PC、工作站顯卡或Server 於AI的應用市場。

從供應面觀察，2025年Samsung將持續於GDDR7生產時程與產能擴充領先，市占率高達70%，NVIDIA亦對Samsung製造的GDDR7高度依賴。在這種供應格局下，預期未來GDDR7價格波動幅度將會收斂，走勢呈現持平或小幅上漲。

關鍵字： 輝達

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