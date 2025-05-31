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川普三管齊下政策　美銀：引爆市場新一輪泡沫

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統 川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

據《Business Insider》報導，美國銀行 （Bank of America） 在當地時間30 日 表示，美國總統川普提出的減稅、降關稅及降利率三管齊下的政策，可能助長市場出現新一波投機性泡沫。

美國銀行的這項預測正值川普推動的「大而美法案」（Big Beautiful Bill） 在參議院審議，該法案上周已於眾議院通過，主張包括減稅在內的多項財政措施，同時，川普持續推動貿易協定，並加大對聯準會 (Fed) 降息的呼聲。

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美銀投資策略師 Michael Hartnett 表示，這些政策可能加速資金從債市流出，轉向股市中的特定板塊，如人工智慧 （AI） 概念股及科技「七巨頭」（Magnificent Seven），以及加密貨幣市場。

Hartnett 強調，股市與債市之間的關係是一項泡沫預兆。他指出，當「債為主、股為輔」的經典市場動態被顛覆時，往往意味著投機熱潮將至，這種情形在過去 14 次市場泡沫中出現了 12 次。

在市場對共和黨預算案可能進一步推高美國赤字感到憂心之際，美國 30 年期公債殖利率上周攀升至 2008 年以來新高。

Hartnett 寫道，「沒有什麼比股市帶動名目 / 實質殖利率上升更像泡沫跡象的了。」

分析師還補充道，根據過去的市場狂熱，科技「七巨頭」在股價達到頂峰之前可能會再上漲 30%。

關鍵字： 川普美國銀行市場泡沫投機熱潮科技股

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