自己的退休金自己選！元大人壽投資型保單　投資帳戶與共同基金任選

▲元大人壽推出「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，期能提供客戶更多元而優質的保險規劃選擇。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

根據勞保局最新統計資料，截至2024年底共計約187萬名勞工領取勞保老年年金，平均月領金額為新台幣(下同)19,344元，低於2023年台灣平均每人每月消費支出23,262元，可見退休後若僅仰賴勞保給付並不足以支應每月生活所需，如何透過金融工具穩健累積資產，確保退休後的生活品質，已成為全民必修課題。元大人壽從客戶需求角度出發，推出「元元豐收」系列投資型保險商品，連結多檔受到市場青睞的基金標的，提供客戶更多優質配置的選擇，及早建構長期的財務規劃，未來更有機會從容享受退休生活。

一筆資金可選擇類全委或共同基金 配置更多元

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，連結投資標的除有專家代操的類全委投資帳戶外，還可選擇由元大人壽精選的多檔共同基金標的，其投資主軸包括全球成長股、高評級債券及龍頭企業股票等基金，讓客戶能更靈活與自主地依據需求進行選擇，以達成多元配置、布局全球的目標，除保險保障外，還可享有長期穩健的投資成果。

資金可以高度參與市場 增額投入靈活調整保險規劃

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品在保險費首次投資配置前未先扣除保險相關費用，保戶更可高度參與投資市場。此外，該商品提供彈性繳費選擇，並可讓客戶依照自身的財務狀況與目標，靈活的增額投入，打造最適合的保險規劃。

可視個人需求 選擇「壽險」或「年金險」

元大人壽「元元豐收」系列投資型保險商品，共有「元大人壽元元豐收變額萬能壽險」與「元大人壽元元豐收變額年金保險」兩張保單，各有特色及適用情境。壽險主要功能是在參與市場投資的同時，兼顧身故保險保障功能；年金險則可供客戶於約定時間點開始年金給付。針對家庭經濟支柱及有家庭照顧責任、需轉嫁身故風險的族群，或是有資產傳承規劃需求的族群，壽險能提供較全面的保障方案；相對地，針對手邊有餘裕資金，想參與投資市場或打造退休後生活的族群，年金險則會是較合適的選擇。

在動盪的市場氛圍下，投資型保險商品除了可發揮保險保障、轉嫁風險功能外，同時還能掌握投資趨勢，讓保障與資產規劃一次滿足，無論是領固定薪水的上班族、上有老下有小的三明治族，或是要做資產傳承規劃的高資產族，都是一項很適合的投資保險規劃工具。