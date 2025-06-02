元大金3子公司高層大風吹　翁健兼任人壽董事長

▲元大金旗下人壽、創投、證金三家子公司人事調整。（圖／元大金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

元大金控（2885）所屬人壽、創投、證金等三家子公司，今（2）日董事會通過董事長等高階主管人事案，此次人事布局，持續整合集團資源，強化集團競爭力。

元大人壽董事會選任翁健董事為新任董事長，原董事長江朝國因董事任期屆滿卸任，總經理由郭軒岷續任。翁健同時為元大金控總經理，重視風險控管與內控制度，具備法律專業背景，更致力子公司的資源整合，綜效提升，此次接任元大人壽董事長，象徵元大金控對子公司的高度支持。

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元大人壽順應高齡化趨勢及利率環境，經營方向持續以「傳統型商品」和「投資型商品」雙主軸發展，壽險業明2026年將接軌IFRS 17及ICS 2.0兩大國際制度，在翁健、郭軒岷的聯手下，持續擴大業務量能、強化核心通路，並確保順利接軌國際制度，達成永續經營之目標。

元大創投董事長由元大證券執行副總經理林佩宸接任，原任董事長陳麒漳任期屆滿。林佩宸本(6)月起亦擔任元大金控法金事業處副執行長一職，其具有中華民國會計師資格，具備逾30年的承銷及投資銀行專業資歷，擅長資本市場籌資等領域，持續帶領團隊將資金引導至具潛力之產業，提升核心競爭力，並結合集團資源，提供企業金融服務、財務顧問、購併、上市承銷等全方位服務。



元大證金董事長由吳杰接任，原任董事長龔紹興因任期屆滿卸任。吳杰同時為元大投顧副董事長，其具備深厚金融市場經驗，曾歷練元大金控策略長、數金長等職務，也曾任元大證金副董事長，對集團旗下重要子公司之市場通路皆有深入了解及積極連動，未來將持續結合集團在金融、泛證券業務服務，發揮集團多元化優勢，持續為投資人提供更完善的金融服務。

