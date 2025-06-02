富邦人壽增提百億元外匯準備金　力抗台幣升值壓力

▲富邦人壽增提百億元外匯準備金。（圖／富邦金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

各國與美國貿易談判進行，間接引發匯率戰，新台幣在4月升值3.5%，6大壽險公司除了凱基金（2883）旗下凱基人壽採行外匯準備新制，4月勉力小賺，其他5家是虧損，而5月新台新升值幅更大，為了力抗匯損，富邦金控（2881）今（2）日代子公司富邦人壽公告，除申請外匯準備金新制外，也已獲金管會核准增提外匯價格變動準備金100億元。

4、5月新台幣急速，擁有龐大美元計價資產壽險承受匯損壓力，日前金管會主委彭金隆評估，新台幣每升值1元，約有2千億的損失。

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4月新台幣升值3.5%，6大壽險除了凱基人壽勉力小賺，其他5家都是虧損局面，分別台灣人壽虧13.22億元、富邦人壽虧24.1億元、國泰人壽4月虧25.7億元、新光人壽虧38.16億元，南山人壽虧90.9億元。

然而，5月新台幣兌美元狂升2.088元或6.98%，升值幅度超過4月，為連續2個月走揚，且升幅遠超其餘亞幣，並一舉創下1989年4月以來、逾36年的單月最大升幅，壽險業持有美元計價資產承擔匯損壓力更甚4月。

國泰人壽、富邦人壽與南山人壽等三家公司已向金管會遞件申請外匯準備金新制，希望趕在5月底前適用，而富邦人壽則是再加碼，增提外匯價格變動準備金100億元，力抗新台幣升值匯損失壓力。

