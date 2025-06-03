最夯股東會紀念品！中鋼轉手價2000元居冠　聯電僅排第4

▲中鋼114年度股東會紀念品「輕巧冷水瓶」。（圖／中鋼提供）

記者陳瑩欣／台北報導

股東會旺季來臨，股民最期待配發的「股東會紀念品」再掀話題，成近期熱搜關鍵字！Yahoo奇摩觀察平台數據發現「股東會紀念品」關鍵字近期熱搜成長逾7成，不僅引發網路討論與收藏熱度，更帶動轉賣市場火熱，其中年年都很夯的中鋼股東會紀念品「鈦製輕巧冷水瓶」轉手價格甚至飆至2000元。

依調查2025股東紀念品TOP5熱搜榜中依序是中鋼「鈦製輕巧冷水瓶」、宏碁「旋轉手機支架」、日月光「微波保鮮盒」、聯電「咖波鋼珠筆套組」、台泥「多功能雙色蓋毯」。

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連續3年入榜的中鋼今年發送近130萬份「純鈦永續輕巧瓶」，兼具輕量、環保與高顏值亮點，一舉奪下熱搜冠軍，搜尋量成長逾6倍，拍賣平台轉手價上看2000元。

另外，宏碁「旋轉手機支架」則憑藉辦公實用性拿下第2；而聯電再度攜手知名IP「咖波」推出「聯名鋼珠筆套組」可愛外型且多色變化超吸睛，引爆超高網路討論度，奪下熱搜第5，締造連續5年上榜紀錄。

日月光「微波保鮮盒」、台泥推出的「多功能雙色蓋毯」等日常隨手小物也入榜；其餘像是富采「黃阿瑪聯名碗」、華南金推出「熊大造型杯」則以可愛萌感成功圈粉。

▲聯電股東會紀念品「咖波筆」。（圖／聯電提供）

今年的股東會紀念品多以「永續實用」、「IP聯名」與「設計感」三大特色吸引股民關注，像是永豐金推出的「金元包」保溫袋套組以環保材質製成，搭配玻璃便當盒與時尚造型，實用與設計感兼具；而IP聯名依然經典不敗，除了聯電與咖波經典聯名創造話題外，富采繼去年與「黃阿瑪的後宮生活」聯名帆布袋大獲好評後，今年再推出「黃阿瑪聯名碗」搶攻「貓奴經濟」話題；華南金則靠「LINE FRIENDS熊大造型杯」萌度爆表、引發收藏熱潮。此外，凱基金控（原名開發金）的「電子胡椒研磨器」走實用居家餐廚路線，成為婆媽一族的心頭好！