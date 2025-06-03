台積電魏哲家最怕「經濟往下調整」　中東設廠直言不會

▲台積電董事長魏哲家參加股東會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／新竹報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行股東會，董事長魏哲家針對為數眾多的股東提問來者不拒，此次股東也聚焦綠電、關稅、匯率、ADR及普通股價差以及海外設廠等相關議題，魏哲家除強調台積電全力支持綠電外，更自信喊話，台積電敢在全球設廠，就有信心技術不會外流洩密，另外，雖然關稅和匯率都不是台積電能主導的，但魏哲家強調，這些他都不怕，他只怕全世界經濟往下調整，雖然如此，AI需求還是很強勁，台積電也還是會有mid-twenties的成長，今年盈餘也還是會創歷史新高，最後魏哲家針對中東設廠可能，更直接表示，「不會」。

針對股東關心是否要在中東設廠，魏哲家笑說，最近謠言滿天飛，上一次回答英特爾的問題，下一次可能就要回答非洲，但他統一回答，「不會」。

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針對綠電，魏哲家表示，台積電想過要自己蓋發電廠，來供應綠電，但因為法律規章需求，這要跟政府配合，但台積電會盡量投資在綠電供應商，甚至跟夥伴還有供應商合作，幫助他們使用率電，這是台積電一貫政策，台積電每度電價全國第一，用電量也是全國第ㄧ，但綠電很重要，公司盡量投資綠電發展，不只投資自己也給供應商，就算成本會高一點但沒有關係，綠電不夠的話，徵收碳費也支持，至於會增加成本那就增加吧，台積電既然會賺錢，一定在環保盡一份心力，也希望各位股東支持。

談到匯率，魏哲家說，匯率很重要，因為會影響到毛利率，之前講過很多次，台幣每升值1％，營利率降低0.4個百分點，這是很大的，最近因為匯率升了8％，營利率降低了3％多，但台積電就是要繼續努力做，一直把技術維持世界第一，賣我們所能得到的價值。

至於關稅，魏哲家則說，其實關稅對台積電影響有一些，但不是直接的，因為關稅是對進口的人要付，不是出口的人要付，台積電是做出口的，但關稅會讓物價提高，物價提高需求就降低，可能影響台積電生意，雖然可以保證AI需求是供不應求，公司也努力增加產能讓大家滿意，但一直說供不應求客戶會慌。

魏哲家說，他什麼都不怕，只怕全世界經濟往下調，雖然如此，AI需求還是很強勁，台積電也還是會有mid-twenties的成長，今年盈餘也還是會創歷史新高。