MSC大買老舊船　遭質疑是賭運價短期位在高檔、環保法規過渡期長

▲地中海航運老舊船比例偏高遭到非議。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

業界龍頭地中海航運公司(MSC)在今年5月份收購了11艘巴拿馬型和超巴拿馬型二手船，船齡在15-25年之間，根據Alphaliner數據，MSC目前船隊中船齡超過25年的貨櫃船佔比高達12%，近日該公司一艘船舶傾覆沉沒，引發市場非議，被形容是「用時間換成本」的賭博，賭短期運價維持高位覆蓋運營支出，賭環保法規過渡期足夠長以推遲新船替換壓力。

自2020年疫情爆發以來，MSC通過二手船收購迅速擴大運力規模，在2022年1月登上全球最大貨櫃船公司寶座，累計購入逾400艘二手船，其中約45%建造於1990-2000年之間，船齡超過30年的船舶有數十艘，這種 「逆行業趨勢」 的策略在近期因一起嚴重海上事故引發輿論質疑。

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今年5月25日凌晨，MSC一艘1730箱(20呎櫃) 貨櫃船“MSC Elsa 3”在印度南部喀拉拉邦科欽附近海域突然發生嚴重側傾並沉沒。 船上載有640個貨櫃，其中13個為危險品，12個裝有電石(calcium carbide)，同時船上還載有逾450噸燃油。一旦發生洩漏或爆炸，後果不堪設想。

行業分析師指出，目前新造船價格因綠色轉型，採用新燃料船，致使船價攀升至歷史高位，MSC通過低價收購老齡船擴大運力的策略，本質上是“用時間換成本”的賭博，賭短期運價維持高位覆蓋運營支出，賭環保法規過渡期足夠長以推遲新船替換壓力。

業界分析，地中海航運旗下老舊船舶，主要用在國際次航線，也就是環保法規不嚴格的國家，因其大肆收購舊船，造成二手船市場售價高漲，而該公司顯然是評估短期內貨櫃船運市場運價仍維持在高檔，船隻經營一年半載就可賺回船價；另一方面MSC因為船隊市占率超過20%，在今年2月與馬士基合組的2M聯盟拆夥後，需要更多支線船，集貨船來維持原有服務網路與擴大網路，因此大肆收購中小型二手船來彌補空缺。

全球十大貨櫃船公司當中，歐洲籍船公司就佔了四名，而且排名都在五名以內，歐洲籍船公司都很重視環保，積極建造新能源船，地中海航運新船也造，舊船照買，且不論老小，而該公司非股票上市公司，受到約束特別少，一切老闆說了算，被認為採取的是 「高風險高回報」 的營運策略。