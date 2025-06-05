國際醫療暨健康照護展登場　AI健檢實例讓人驚嘆

▲右起經濟部智慧財產局廖承威局長、台灣生技醫療照護輔具協會呂溪賓理事長、台灣醫療豎生技器材工業同業公會李永川理事長、外貿協會黃志芳董事長、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會陳堯濱理事長、衛生福利部中央健康保險署石崇良署長在開幕典禮上 。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」今(5)日起至7日於台北南港展覽2館展出。本屆展覽以 Innovating Wellness 為主軸，聚焦「大健康產業」，涵蓋「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」與「創新及新創」四大領域，計有來自14國共316家企業登場。貿協董事長黃志芳在開幕致詞時例舉AI健檢實例讓人驚嘆。

展出以「智慧醫療主題館」、「遠距醫療暨智慧醫材主題館」、「M-novator新創展區」、「AI智慧醫療」、「寵物醫療用品展區」、「台灣專利超級站」及「日本館」為亮點專區及主題館，完整呈現全球醫療科技趨勢與創新能量。

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黃志芳董事長致詞時指出，幾個月前，高雄一場社區健檢中，一位阿嬤接受胸部 X光檢查。她不知道，那一次除了現場的醫生外，還有AI一起看片。AI偵測到人眼難以察覺的陰影，結果是早期肺腺癌。因為早一步發現，她成功手術、康復出院。不久之前，在世界壯年運動會上，一位62歲的馬先生原本準備要參加馬拉松比賽，結果在開幕當天，進行AI 心電圖健檢，結果偵測到異常。進一步檢查發現，心臟血管竟然堵了九成！他當天緊急手術，平安躲過一場危機。

黃志芳說，這不是未來，是正在發生的事。在上個月貿協舉辦的台北國際電腦展 Computex 上，看見許多台灣頂尖醫療中心與全球頂尖科技公司NVIDIA合作，把AI真正帶進臨床現場：現在AI的應用，不但從診斷、病房管理到虛擬醫療助手，還可真正落地在臨床現場，改變了我們看病、照顧與救命的方式。今年的 Medical Taiwan，大家將能一起見證這場對「人類未來健康」的深刻探討。

呼應社會大眾對寵物健康照護日益重視，今年 Medical Taiwan首度設立「寵物醫療產品區」，展示專為動物設計的醫療與健康照護創新產品，拓展醫療服務多元面向。展會同時匯聚來自美國、比利時、以色列、韓國及台灣等地具潛力的新創企業，於「M-novator」及「AI智慧醫療」主題展區呈現AI技術在醫療領域的多元應用，涵蓋影像分析、健康檢測、個人化復健與心理治療等，展現醫療科技朝向即時化、精準化、人性化與個性化的未來發展趨勢。

「智慧醫療主題館」及「遠距醫療暨智慧醫材主題館」分別由台灣醫療暨生技器材工業同業公會及中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會籌組，現場透過模擬手術房、ICU及AI影像等場景陳列，具體展示智慧醫院、精準診斷、遠距照護與在宅醫療等先進醫材技術的落地應用與產業方向。

展會更集結國內醫療產業重量級參展陣容，包括：醫百科技、太平洋醫材、明基三豐、海昌生化科技、雃博、晉弘科技、廣達電腦、商之器科技、安克生醫、真茂科技、成功大學等，均參與發表，參觀者可一站式體驗及洽商各項創新解決方案，充份體現台灣醫材產業深厚的製造實力與創新能量。

由經濟部智慧財產局主導的「台灣專利超級站」也在台灣國際醫療展亮相，展示多項得獎專利產品，涵蓋醫療、健康及科技領域，包含國內多家知名企業、醫療院所及大專院校，展出內容精彩亮眼，如鴻海科技集團的智合醫多功能檢測儀、英華達股份有限公司的全家寶全方位生理量測系統、高雄長庚紀念醫院的用於檢測川崎病的方法及套組、國立中興大學的移動式多功能智能步態訓練機等，多項應用於健康訓練和疾病預防的前沿科技。

「台灣專利超級站」不僅促進專利技術的推廣，協助創新成果加速商品化，並助力台灣企業在全球市場中拓展布局，邁向國際舞台。

今年 Medical Taiwan 展覽期間安排了多場國際交流活動，內容豐富多元。包括「國際醫療通路商採購洽談會」的一對一商務媒合及「Medical Taiwan 交流晚宴」，提供參展商與國際買主面對面互動的寶貴機會。

重磅活動之一為「WIRELESS WELLNESS 健康無界限」產業論壇，其中「國際場：全球商機洞察」邀請來自匈牙利、越南、日本及新加坡的產業專家，深入分享國際合作經驗與市場切入的關鍵策略；「國內場：智慧醫療發展」則匯聚台灣健康醫療領域的重要講師，引導與會者掌握產業最新脈動。此外，因應AI浪潮與市場趨勢，展期間特別規劃「AI智慧醫療系列講堂」，從資安防護、臨床應用到市場拓展，協助業者全面提升應對能力與國際競爭力。

面對全球高齡化、醫療數位化及產業轉型等重大挑戰，台灣國際醫療暨健康照護展整合政府、產業、學術與研發單位資源，為推動創新醫療技術與健康照護產業打造跨領域的重要交流平台。更多訊息請可展覽官網 :（