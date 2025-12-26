快訊/美國線本周運價穩定　1/1勢必再調升、實漲多少看艙位調控

▲美國線元月1日每大箱要漲800美元，能實漲多少主要看船公司控艙狀況。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場本周運價大致持平，雖有船公司美西線每大箱(40呎櫃)降價50美元，也有單船降價150美元搶裝載率，但運價多數維持在2000-2100美元之間，船公司元月1日的漲價計畫會如期推動，能夠實漲多少與能維持幾天，要看市場實際貨量與船公司控艙狀況，目前是通知美西要漲到3000美元，美東要漲到3900美元。

目前美東線運價在2850–3050美元之間，歐洲線在2400–2600美元之間，目前歐洲線還未通知要漲多少，但估計約在5百美元上下，不會向美國線將漲幅高訂為900美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前馬士基航運美西線網上價在1700-1800美元之間，但訂艙後取消需付200美元取消費，該公司元月漲實多少會牽動市場整體運價。

大型攬貨公司分析，後續主要看船公司實際放艙節奏與控艙力道(減班)、年底至農曆年前實際出貨動能的變化、GRI(基本運價調漲)是否由「市場指引」轉為「實際落地執行」。

綜合目前市場走勢研判，農曆春節前運價仍將維持溫和上行格局；隨著船公司逐步釋放2026 年元月起調整運價與GRI的訊號，市場成本中樞有機會呈現階梯式墊高，後續仍須視放艙控管與實際貨量變化而定。

元月中的例行漲價，因為逼近農曆年，船公司會以旺季附加費形式收取，以攬貨公司估計，元月下旬運價就會開始下修，因為船公司要為農曆年後船班囤積一些貨。