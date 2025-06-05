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富邦金法說！　總座：目前沒有更改股利政策的想法

▲富邦金。（圖／富邦金控提供）

▲富邦金法說股利政策不變。（圖／富邦金控提供）

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）於今（5）日召開法說，由於4、5月新台幣兌美元強勢升值，匯損壓力恐損及壽險業者獲利表現，以及資本結構，日前金管會主委彭金隆希望業者多保留現金，審慎評估配息政策，這會不會改變富邦金股利政策？對此，總經理韓蔚廷說，目前沒有更改股利政策的想法。

富邦金控2025年第一季富邦金控稅後淨利410.6億元、年增35%，每股稅後盈餘（EPS）3元，稅後淨利及EPS均居業界第一；截至第一季底金控總資產逾12.1兆元、年增5.2%，淨值9142億元、年增2%，普通股每股淨值59.88元。

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日前富邦金控董事會通過擬配發普通股每股現金股息4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利配發率達41.8%，日前公布4月份自結稅後淨利41.7億元，2025年累計前4月稅後淨利452.8億元，EPS為3.31元。

對於因應新台幣升值策略，富邦人壽表示，已降低美元未避險部位，由首季的27.2%，4月底降至約19%，此外，5月啟動外匯價格變動準備金，申請增提100億元充實外匯準備金；同時，主管機關申請外匯價格變動準備金新制獲准，5月可以開始適用，可把負債項目下的準備金80億元，轉到外匯價格變動準備金，加上原有的90億元，以及增提的100億元，合計270億元，5月即可完全沖抵匯率損失，目前已經全數用完。

富邦金控公佈2024年底富邦人壽隱含價值(Embedded Value，簡稱EV)，受惠於穩健獲利與淨值提升，整體隱含價值1兆746億元，係為富邦人壽隱含價值首度破兆，創歷史新高，較2023年底的9310億元上升15.4%。

富邦人壽反映在富邦金控每股EV為78.6元，精算評估價值(Appraisal Value，簡稱AV)方面，若計入未來20年新契約價值，富邦人壽2024年底的AV為1兆3305億元，換算金控每股AV為97.4元。
 

關鍵字： 富邦金股利政策獲利表現新台幣升值富邦人壽

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