南山人壽尹崇堯否認併入玉山金、永豐金　喊「IPO沒有時間表」

▲南山人壽今開股東會，董事長尹崇堯重申IPO立場。（圖／南山人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南山人壽今（11）日召開股東會，董事長尹崇堯針對小股東提問一一回覆，外傳可能與玉山金或是永豐金合併傳言，他表示，不論是玉山金或永豐金，都是南山人壽在銀行通路很好的合作夥伴，但是「我們沒有做任何併購的談判」。至於IPO進度，尹以「持續推行、沒有時程表」回應。

南山人壽股東常會上，小股東針對公司發不出股利、IPO上市櫃時程，以及是否有何合併計畫等問題進行提問，尹崇堯指出，IPO一直是公司持續努力目標，如果把時程表推出來反而是一個壓力，會持續進行，推動上市的決心使命沒有改變，南山人壽已在台灣經營60多年來，現在是全台灣最大的獨立壽險公司，IPO的進程必須得到各個利害關係人的祝福下，平平安安、歡歡喜喜的來做，有比較具體的進程會再向股東們報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於併購的方面，尹崇堯說，過去60多年南山人壽深耕台灣，為全台最大獨立壽險公司，與玉山、永豐等金融機構的確有銀行通路合作關係，惟目前並未與任何對象進行併購談判。

2024年南山人壽合併資產總值超過5.6兆元，合併淨值約3563億元，合併稅後淨利約425億元，年成長92%，創下歷史次高的紀錄，卻未能分配股利？財務長蔡昇豐解釋，2024年第四季美國降息政策不如預期，利率有些彈升，金融債券出現未實現損失，提列相關特別公積，導致無法發放股息。

尹崇堯補充說明，2026年南山人壽面臨兩大會計制度接軌挑戰，IFRS 17接軌後，南山人壽多年累積的保險利益將以CSM形式展現在報表上，每年CSM以新增550～600億元為目標，有利財報價值呈現與利潤穩定性。

