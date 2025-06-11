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原料價格下跌　台塑不看淡下半年營運表現

▲▼ 台塑董事長郭文筆。（圖／台塑集團提供）

▲台塑董事長郭文筆主持股東會。（圖／台塑集團提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台塑（1301）於今（11）召開股東會，董事長郭文筆表示，預期中國大陸持續降準、降息，並提出刺激內需政策，加上第3季為石化產品傳統旺季，需求增加，且因石油輸出國家組織增產，造成原油及原料乙、丙烯價格看跌，有利生產成本降低，不看淡下半年的營運展望，惟國際市場仍有美國對等關稅後續發展、美中貿易戰、匯率及海運費變化等不確定因素。

為減緩美國對等關稅政策之衝擊，台塑優先開發非美國市場之客戶，降低中國大陸銷售比重，加速分散至東南亞及印度市場，另因應印度市場需求持續成長，本公司已取得印度標準局(BIS)認證之產品共9項，隨著各產品BIS認證陸續生效執行，將可增加印度銷售量，持續提升差別化產品銷售比重，目標由2024年41%，提高至2025年的47%。

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為提高經營績效，郭文筆提出轉型策略的具體作法，包含新產品、新事業開發、能源轉型、數位轉型、全球投資布局等4項。

一、新產品、新事業開發：朝半導體、綠能環保及醫療保健三個發展趨勢，推動前瞻性產品之技術移轉或合作開發，包含1-己烯、聚烯烴彈性體(POE)、電子級氫氣等17項產品，預計投資285億元，每年可增加營業額230億元。

二、能源轉型：配合未來的綠電需求，評估增設風力與太陽能發電機組，預計投資43億元，2030年發電量可達2億度，預估每年可減碳18萬4千噸。

三、數位轉型：截至2025年5月共提出576項AI開發案，目前已完成354項，下半年將持續進行222項，預估年效益20億元。

四、全球投資布局：目前進行中的海內外擴建及去瓶頸工程共7案，總投資金額210億元，預計2025年下半年起陸續完工運轉。

關鍵字： 台塑董事長轉型策略市場拓展新產品

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