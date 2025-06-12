AI新寵兒PCB、CCL強勢崛起　成為這波AI浪潮中的贏家

在AI伺服器升級潮中，CCL與PCB不再只是配角，而是躍升為資金追捧的新寵兒。隨著輝達GB200量產、高階材料需求飆升，台灣CCL、PCB廠在技術、產能等優勢下，成功躋身供應鏈關鍵地位，成為這波AI浪潮中的贏家。

文／吳旻蓁

在五月下旬的台北國際電腦展（Computex）上，輝達執行長黃仁勳釋出了Grace Blackwell架構（GB200）已全面量產的消息，同時，黃仁勳也感謝台灣供應鏈廠商成就ＡＩ生態系統，並預告第三季會升級到效能更強的GB300。消息不僅讓相關ＡＩ供應鏈股價受激勵，若觀察ＡＩ股營運表現，亦可發現受惠GB200順利出貨，不少業者營收有明顯成長。

根據外資摩根士丹利在最新出具的「大中華科技硬體」產業報告中指出，第二季GB200 NVL72出貨上看六○○○櫃，較首季數倍激增。摩根士丹利表示，GB200機架伺服器五月出貨量已大增至二○○○至二五○○櫃，較四月的一○○○至一五○○櫃明顯提升；而預計六月還將進一步上升，預估第二季總出貨量可達五○○○到六○○○櫃，遠高於首季的一○○○櫃。最直觀來看，可見確實反映在ＯＤＭ廠的營收表現上，像是廣達就締造最強五月營收表現、緯創五月營收則改寫歷史新高佳績。

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GB200出貨動能增溫

回顧GB200的出貨狀況，可以說命運多舛，台股去年八月初出現的大跌，就是因市場傳出GB200延後出貨，再加上逢市場擔憂ＡＩ出現泡沫而導致。據了解，GB200晶片面臨良率挑戰，據悉，包括在生產過程中出現連線異常、晶片過熱與冷卻系統漏液等問題，導致GB200 NVL72組裝量產時程的延期紀錄從去年九月延遲至去年十二月，之後又延至今年第一季，最終終於在今年第一季底開始出貨。

而若說在這波ＡＩ股的強勁走勢中，最強勢者莫過於銅箔基板（ＣＣＬ）及ＰＣＢ類股，在基本面題材與法人季底作帳助攻下，以台光電扮演領頭羊領漲，資金也不斷擴散至台燿、富喬、金像電、高技等個股，族群啟動輪動、多頭格局，成為近期盤面主要焦點。伴隨ＡＩ伺服器需求爆發，對於ＰＣＢ的層數、材料品質都有更高的要求，同時也帶動ＡＳＰ（平均售價）提升，因此可見近年ＰＣＢ與ＣＣＬ廠積極搶攻ＡＩ相關應用領域，希望搭上ＡＩ列車。

根據台灣電路板協會（TPCA）統計，二四年全球ＰＣＢ產值成長約七．六％，達八○九億美元，預估二五年市場將再成長五．五％，產值達八五四億美元。其中，ＡＩ伺服器的升級與八○○Ｇ交換器，可以說是推升ＰＣＢ需求的兩大引擎。事實上，在GB200伺服器出貨以前，去年底，伴隨雲端ＣＳＰ大廠的ASIC伺服器開始加速出貨以來，就已帶動不少ＰＣＢ廠營收表現，法人指出，二五與二六年將是ASIC伺服器放量的關鍵點，預估二五年ASIC晶片出貨量約四○○萬顆，年增六七％，而二六年約六○八萬顆，年增超過五○％。

台光電、台燿獲法人升評

ＣＣＬ龍頭台光電今年累計前五月營收達三六一．五三億元，年增五六．五％，且首季獲利大幅優於市場預期。台光電近年積極往高階ＣＣＬ材料升級，在Ｍ８材料的市占率已高達九五％，成為營收增長核心動能。隨ＡＩ伺服器板材規格升級，Ｍ８材料滲透率將從二四年的十％提升至今年的三○到四○％，且因供需緊張，今年ＡＳＰ預期再漲三○到三五％。而公司也持續推進Ｍ９材料的開發與驗證，有望成為首家完成量產的廠商。（全文未完）

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