外資回補　台股週線連2紅籌碼穩定為最大優勢

▲台股示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五（13日）台股周線連二紅，周漲幅1.9%，上漲412.29點，平均日均量3694.54億元，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，近期國內外變數仍存，包括川普再掀關稅議題、中東局勢緊張干擾投資情緒，國內則有5月匯率走升對各產業的影響將逐漸顯現，目前指數技術面均線仍維持多頭排列，惟晶圓龍頭大廠除息行情失靈，短線上面臨高檔漲多震盪。

廖炳焜表示，隨著這波反彈進入高檔，指數來到反彈滿足區，而台股現階段最大的優勢在於籌碼面安定，統計3月底至4月底融資餘額減少超過1100億元，而4月底至今的反彈，融資餘額僅增加約140億元在籌碼乾淨的基礎下，即使再度出現指數回檔亦不致過深，預期至6月台指期結算前指數仍有機會走高。

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不過，廖炳焜也提醒，進入第三季之後實體經濟面將面對關稅及訂單壓力，再者，匯率波動及基本面修正將影響下台股半年表現。目前市場已見到匯率升值對壽險業獲利衝擊，事實上除了對金融傳產的影響龐大，匯率變動對電子各次產業毛利率與獲利也將帶來影響。

但廖炳焜也認為，AI產業長線展望依舊樂觀，推出NVLink Fusion搶攻ASIC市場商機，預估此舉也將可使AI Server產業更加蓬勃發展，在組裝廠組裝能力持續提升下，預期明年blackwell庫存晶片將被快速消化。眼見下半年操作難度高，選股上建議採多元平衡布局、選股不選市，可聚焦晶圓龍頭大廠N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星、必要性消費品、金融等。

