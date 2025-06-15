新青安挨轟「嫌貧愛富」　行庫：收支比踩紅線

▲看屋示意圖，非當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部主導8家官股銀行執行的「新版青年安心成家」（新青安）爆出有行庫嫌棄年薪150萬元、進入對保狀態的申貸戶遭銀行認定「太窮」不予核貸的爭議，官股銀行指出，不予核貸的理由除了收入以外，個案收支比、銀行授信排審時程等都可能成為卡關要素，呼籲民眾申貸前要多留意。

►年薪未達150萬 準青安族申貸「被勸退」

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台中32歲賴男向《ETtoday》透露，2年前以總價約1200萬元，購入位於非台中舊市區的預售屋物件，以單價47萬元買進權狀24坪含車位物件，近期進入對保狀態，準備申請貸款，賴男符合新青安申貸標準，但卻被建商配合的公股銀行無情勸退。消息傳開後，引起市場熱議，認為行庫在新青安授信上有「嫌貧愛富」的爭議。

賴男說：「銀行給出的理由是我年薪沒有150萬元，加上建案不屬於台中市都市計畫範圍，因此不給核貸。」他質疑：「到底哪個靠自己打拼的首購族，能夠有150萬元的年薪？」

財政部100%持股的土地銀行今（15）日發出聲明強調，配合政府新青安貸款政策一向不遺餘力，受理授信案件恪遵授信審查原則及主管機關相關規範，凡符合青安貸款資格的民眾皆可受理申請，並審酌個案資金用途、償還來源、債權保障等情形，以核給適度融資額度。

土銀說明，為協助申請人管控風險，若申請人收入與負債顯不相當致影響償債能力者，將主動關懷及提醒申貸民眾，審慎評估本身財務能力及控管財務風險，避免市場波動風險影響其還款能力，以維護良好信用。

兆豐銀另外宣導，新青安優惠貸款是協助國內無自有住宅之首購族群，為購屋自住之居住權益所提供利率，寬限期及貸款年限等優惠措施，俾減輕民眾資金負擔，爰本人、配偶及未成年子女無自有住宅者，即可申請。

不過兆豐銀也強調，公股銀行承辦新青安優惠貸款，均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾之信用狀況、收支比及還款能力等條件，辦理核貸。

兆豐銀表示，基於關懷民眾及維持居住正義，提醒欲申辦新青安貸款的購屋民眾，兹因購屋貸款資金龐大，宜建立健全的收支計劃，審慎評估本身財務條件，避免房市波動風險影響其還款能力，以維護良好信用及兼顧生活品質。