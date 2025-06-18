快訊／日圓「0.2067」挑戰史上最甜　10萬台幣多換近6萬日圓

▲日圓換匯出現甜甜價。圖為示意照（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓走貶，新台幣兌美元由貶轉升且堅守29.5元大關，台銀日圓現鈔牌告賣出價今（18）日上午9點43分以後2度出現「0.2067」的價位，連續2個交易日挑戰去年7月11日下下的史上最甜「0.2046」水準，以10萬台幣在今年4月底換匯與今日換匯相較，可以多換近6萬日圓。

今年4月22日台銀日圓外匯現鈔賣出牌告價掛「0.2351」，10萬台幣只能換到42萬5350日圓；但是台銀今日上午9點43分53秒、9點47分07秒連兩盤皆掛出「0.2068」甜甜價，10萬台幣可換到48萬3792日圓，一來一回下等於多換5萬8442日圓。

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「這個價位還不算全糖啦！」匯銀主管指出，今年新台幣升勢猛烈，欲貶不易，在4、5月暴力走升以後，本周想見到3字頭「要很拼」，不過央行穩匯操作下，市場普遍對新台幣兌美元守在29.5元的價位有默契。

至於日圓則是在日本央行維持利率不變的基調下持續走弱，今天日圓兌美元匯價來到145左右表現，為近1周最弱，交叉匯率下，新台幣換日圓相對有甜頭，不過仍較去年7月11日盤中最甜價「0.2046」差有一些差距。