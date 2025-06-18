快訊／台股收盤大漲145.14點　台積電漲10元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲145.14點，以22356.73點作收，漲幅0.65％，成交量3820.08億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌75.76點開出，指數開低走高，盤中最高達22370.25點，最低22104.68點，終場收在22356.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1055元，漲幅0.96％；鴻海（2317）上漲1元至156元；聯發科（2454）上漲10元至1285元；廣達（2382）維持平盤來到283元；長榮（2603）上漲1.5元至246.5元。
今天漲幅前5名個股為蔚華科（3055）上漲5.6元，漲幅10％；十銓（4967）上漲7.3元，漲幅9.97％；麗嬰房（2911）上漲0.57元，漲幅9.97％；勤誠（8210）上漲42元，漲幅9.96％；楠梓電（2316）上漲4.3元，漲幅9.91％。
跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌1.9元，跌幅5.46％；順德（2351）下跌4元，跌幅5.12％；中砂（1560）下跌14元，跌幅4.58％；牧德（3563）下跌26元，跌幅4.41％；愛派司（6918）下跌4.5元，跌幅3.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|蔚華科（3055）
|61.6
|▲5.6
|▲10.0％
|十銓（4967）
|80.5
|▲7.3
|▲9.97％
|麗嬰房（2911）
|6.29
|▲0.57
|▲9.97％
|勤誠（8210）
|463.5
|▲42.0
|▲9.96％
|楠梓電（2316）
|47.7
|▲4.3
|▲9.91％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中福（1435）
|32.9
|▼1.9
|▼5.46％
|順德（2351）
|74.1
|▼4.0
|▼5.12％
|中砂（1560）
|292.0
|▼14.0
|▼4.58％
|牧德（3563）
|564.0
|▼26.0
|▼4.41％
|愛派司（6918）
|111.0
|▼4.5
|▼3.9％
資料來源：證交所
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