快訊／台股收盤大漲145.14點　台積電漲10元至1055

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲145.14點，以22356.73點作收，漲幅0.65％，成交量3820.08億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌75.76點開出，指數開低走高，盤中最高達22370.25點，最低22104.68點，終場收在22356.73點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1055元，漲幅0.96％；鴻海（2317）上漲1元至156元；聯發科（2454）上漲10元至1285元；廣達（2382）維持平盤來到283元；長榮（2603）上漲1.5元至246.5元。

今天漲幅前5名個股為蔚華科（3055）上漲5.6元，漲幅10％；十銓（4967）上漲7.3元，漲幅9.97％；麗嬰房（2911）上漲0.57元，漲幅9.97％；勤誠（8210）上漲42元，漲幅9.96％；楠梓電（2316）上漲4.3元，漲幅9.91％。

跌幅前5名個股則為中福（1435）下跌1.9元，跌幅5.46％；順德（2351）下跌4元，跌幅5.12％；中砂（1560）下跌14元，跌幅4.58％；牧德（3563）下跌26元，跌幅4.41％；愛派司（6918）下跌4.5元，跌幅3.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 蔚華科（3055） 61.6 ▲5.6 ▲10.0％ 十銓（4967） 80.5 ▲7.3 ▲9.97％ 麗嬰房（2911） 6.29 ▲0.57 ▲9.97％ 勤誠（8210） 463.5 ▲42.0 ▲9.96％ 楠梓電（2316） 47.7 ▲4.3 ▲9.91％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中福（1435） 32.9 ▼1.9 ▼5.46％ 順德（2351） 74.1 ▼4.0 ▼5.12％ 中砂（1560） 292.0 ▼14.0 ▼4.58％ 牧德（3563） 564.0 ▼26.0 ▼4.41％ 愛派司（6918） 111.0 ▼4.5 ▼3.9％

資料來源：證交所