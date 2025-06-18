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專訪／台灣航運邁向淨零碳排新航程　驗船中心談燃料轉型與綠能業務

▲驗船中心林國顯董事長(右)與鄭志文執行長(左)接受專訪時合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲驗船中心林國顯董事長(右)與鄭志文執行長(左)接受專訪時合影。（圖／記者張佩芬攝）

文／張佩芬

隨著近年全球氣候變遷日益加劇，極端氣候所引發的糧食危機、生態破壞與居住安全等問題，正深刻衝擊世界各國的社會與經濟結構，遏止暖化趨勢實現溫室氣體淨零排放已成為全球共同目標，針對這場攸關全球航運未來的綠色轉型，ETtoday特別專訪財團法人驗船中心(CR Classification Society，以下簡稱CR)林國顯董事長與鄭志文執行長。

全球貿易中80%以上的貨物比例仰賴海上運輸，船舶航行途中燃燒化石燃料所排放的溫室氣體，儼然成為綠色轉型的關鍵課題，隨著聯合國國際海事組織(IMO)訂定「2050年左右航運業須達溫室氣體淨零排放(Net-zero GHG emissions)」之目標，帶動國際航運業者思索各項溫室氣體減排策略。

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CR如何憑藉深厚的船舶與海事工程技術實力，協助我國航商因應日益嚴格的國際規範與燃料轉型挑戰，持續鞏固台灣在全球航運產業中的重要地位，以下是專訪重點：

林國顯董事長指出，隨著今(2025)年4月國際海事組織(IMO)海洋環境保護委員會第83屆會議(MEPC 83)所拍板定案的航運業溫室氣體減排中期措施，明確訂定自2028年1月1日起，國際航線總噸位5,000以上之船舶，須符合IMO所定的直接合規年度燃料溫室氣體強度(GFI)目標值，超標者將依分段級距繳納費用至IMO淨零基金，這項新措施將航運業中期減排目標具體化，隨著繳費機制正式上路，亦宣告了全球航運業已邁入燃料轉型的執行期，開啟一條通往低碳與淨零的新航程。

鄭志文執行長進一步說明面對淨零減排的目標，船舶替代燃料的發展正呈現多頭並進的趨勢，各種燃料的優劣勢也日益清晰，航運產業逐步以液化天然氣(LNG)、甲醇、生質燃料、氨氣等多樣化燃料策略進行布局，以因應燃料轉型的挑戰。未來隨著IMO與歐盟法規將逐步加大推動船舶替代燃料發展，將促使航運公司加速對替代燃料船舶的投資，而航商在新造或改裝船舶決策中，勢必會根據營運特性，審慎選擇最合適的替代燃料。

短期而言，LNG、甲醇及生質燃料等技術相對成熟的替代燃料將獲得積極推廣；中期而言，則將重點放在透過碳捕捉或利用生物質、電製等綠色技術，持續降低溫室氣體強度。至於氨與氫等具潛力但目前尚在試驗階段的替代燃料，亦可能成為推動接近零碳燃料目標的關鍵解方，可預見的是未來替代燃料勢必須以接近零碳燃料方向發展，才能實現IMO 2050年航運業淨零排放的願景。

船舶替代燃料的發展，是全球航運業實現永續發展的必經之路，儘管充滿技術、成本與基礎設施等挑戰，但在政策的強力驅動、持續的技術創新以及產業鏈的緊密合作下，航運業正穩步邁向多元化、清潔化的未來，預計在未來十年內，替代燃料將在船舶動力市場中佔據更關鍵的地位。

鄭志文補充，CR為因應國際這波減碳趨勢，多年前已著手船舶低碳/零碳燃料供應系統相關研究並制定相關準則，如「船舶使用氣體或其他低閃點燃料準則」、「船舶使用甲醇/乙醇燃料準則」、「船舶使用氨燃料準則」、「船舶使用液化石油氣燃料準則」、「船舶使用氫燃料準則」以作為航運業者的重要參考依據。此外，CR也持續探索創新途徑，協助航運業者有效減少碳排，透過自主研發的「航行最佳化」計算程式CRVO (CR Voyage Optimizer)，運用基因演算法及即時天氣資訊，規劃最佳航路及航速配置，有效避開惡劣氣候。

在確保如期抵達目的港的前提下，降低燃料消耗、提升營運碳強度指標(CII)表現，並提供成本分析與控制。目前該程式正因應MEPC 83所定案的燃料溫室氣體強度(GFI)新規、歐盟碳交易機制(EU ETS)與歐盟海運燃料條例(FuelEU Maritime)所帶來的影響，開發相關合規成本評估功能。不久後將可進一步提供客戶高附加價值的整合服務。

專訪過程中除了探討船舶議題，CR亦積極參與台灣離岸風電產業發展，憑藉自身深厚的海事技術與實務經驗，成為國內少數同時擁有驗證資格且具備實務經驗的驗證機構。

林國顯表示，隨著近岸淺水區域開發空間逐漸飽和，離岸風電將向深水區域拓展，進而推動浮式風電興起。然而，台灣位處西太平洋颱風活躍帶，海象條件極具挑戰性，浮式風電設計必須審慎因應諸如颱風侵襲伴隨之極端風速與海況、風向與波向劇烈變化以及長週期湧浪等嚴苛條件。

鄭志文執行長說明CR近年積極投入相關研究，並已發表多項成果，其中一篇針對台灣在地環境條件對浮式風力機影響的分析研究，榮獲2023年台灣風能研討會「最佳論文獎」；而另一篇探討颱風眼對浮式風力機運動響應影響之研究，於今年1月刊登於國際知名SCI期刊《Energies》。除學術成果外，CR在實務驗證領域亦已取得成績，於去年12月CR與南德產品驗證顧問公司(TÜV SÜD)合作，為船舶暨海洋產業研發中心(SOIC)研發的15MW半潛式浮式風電平台「德塔浮台(Delta Float)」完成驗證及授證，充分展現CR在浮式風電技術與應用驗證上的堅強實力，獲得國內外產學界的高度認可。

展望未來，隨著IMO 2050年達成淨零碳排目標日漸臨近，可預見全球推動船舶燃料轉型的力度將持續加強。林國顯強調，鞏固我國在全球航運產業中的地位，不能僅靠單一企業的努力，更需仰賴整個產業鏈的協同合作。

兩人表示，CR將憑藉深厚的專業技術實力與對國際海事法規的精準掌握，不斷跟進IMO與歐盟等重要法規的最新動態，協助我國航商穩健邁向減碳與燃料轉型的目標。同時，CR亦將秉持「專業技術、服務熱誠、克服困難」的核心精神，持續拓展海事技術服務與綠能應用，成為引領台灣航運與再生能源產業邁向淨零碳排、實現永續發展的重要推手

關鍵字： 台灣航運淨零碳排驗船中心燃料轉型綠能業務

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