小資0050首日刷24萬張天量、飆800萬零股　「折價收盤」曝1現象

記者巫彩蓮／台北報導

台灣市值最大市值型ETF元大台灣50（0050）「一拆四」拆分後每股淨值降至47.32元，於今（18）日恢復上市，以47.16元掛牌，終場上漲0.41元或漲幅0.87%，以47.57元作收，成交量爆出24.4萬張歷史天量，零股交易放大到801萬股，同創新高，根據元大投信所公布今日淨值47.68元、股價47.57元，折價0.11元、折價幅0.23%。

市場人士表示，0050分割首日出現折價純粹是反映出成分股的強勁表現，持股前三名台積電（2330）、聯發科（2454）與鴻海（2317）全部收漲，其中占0050權重高達57.78%的台積電，也是三檔中漲幅最大，今日以上漲10元或0.96%、1055元作收。

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▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

專家提醒，ETF除市價外，還有每天投信公布淨值，是依照ETF的資產計算所得的價值，市價不一定會與ETF淨值相同，若交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，ETF精神在於「市價會朝向淨值靠攏」，進場前參考折溢價，不要選在溢價進場，免得買貴當盤子。

0050可稱得上台灣ETF始祖，2003年以36.98元的發行價格掛牌上市，伴隨近年台股走高，2025年1月7日股價一度飆漲到206元新高價，元大投信先是大幅調降0050的經理費及保管費後，於2月中宣布啟動0050分割計畫。

0050進行「一拆四」分折，每張價格從分拆前18.8萬元大幅下降到4.7萬多元，大大降低小資族投資門檻，今日恢復交易成交量爆出24.萬張歷史天量，據證交所統計，0050最新資產規模已達到6602億元，穩居台灣ETF規模龍頭，集保結算所資料也顯示，0050最新受益人數已突破110萬人。



