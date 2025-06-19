快訊／台股收盤大跌353.23點　台積電跌20元至1035

中國進口啤酒捲「倒貨」爭議 財長：7／9前公告反傾銷調查結果

中國啤酒倒貨來台爭議尚待釐清，財政部長莊翠雲今（19）日表示，預計在7月9日之前公告中國製啤酒反傾銷稅案初步調查結果，將根據調查結果確定是否臨時課徵反傾銷稅。

逾26萬股民揪心！00918陷貼息窘境 0.7元股息7/11入帳

股民人數達26.4萬人、規模已破800億元高股息ETF大華優利高填息30（00918）於今（19）日除息，本季每單位配發現金股利0.7元，與上一季持平，受到大盤回檔的影響，以21.9元開出，隨即翻黑呈現貼息，最低來到21.75元，開盤一個小時左右，成交量2萬多張，股息預計7月11日入帳。

麗嬰房利多加持多空交戰 連2天漲停今殺跌停

麗嬰房（2911）宣布活化中國資產，規劃出售上海麗嬰房公司股權，交易價格折合新台幣15.15億元至17.2億元，股價連2天股價拉漲停，漲多即利空下，今（19）日以小低盤6.2元開出，立即打落5.67元跌停價位。

虎航黃世惠股東會處女秀 喊下半年審慎因應

台灣虎航（6757）今日上午於桃園國際機場凱悅酒店舉行股東常會，由4月接任的董事長黃世惠首次登板主持，黃世惠表示，2024年對台灣虎航來說，是團隊齊心衝刺再創新高的一年，全年營收達164.23億，稅後盈餘達27.71億，每股盈餘達6.16元，營收與獲利雙創新高，獲利能力居國籍航空業之冠。

微軟計畫再裁員千人 外媒曝主要集中銷售職位

由於對AI投入龐大成本，微軟計劃裁員數千人，特別是銷售人員，這是微軟在AI領域削減員工數量的最新舉措之一。

台灣百萬美元富豪逾76萬人居全球15強 為星國兩倍

瑞銀（UBS）公告「2025年全球財富報告」，揭露台灣「百萬美元」（資產3000萬元以上）富豪將近76萬人，為全球第15多，不僅高於香港的64.7萬人，也快要是新加坡的兩倍。人均財富5年飆升35%，成長速度也在前段班。

長榮除息秀抗跌 逆勢上漲填1成

貨櫃三雄之一的長榮（2603）今日除息，每股配32.5元，雖然台股今日早盤下跌近200點，但長榮仍逆勢走揚，開盤5分鐘漲逾3元、填息幅度1成。

陽明：第三季貨量與運價朝正向發展 第四季看關稅協商結果與供需

陽明海運(2609)今日舉辦法說會，公司業務長李明輝指出，在美國給各國與中國關稅90天寬鬆期後，4月開始貨量有回升，整體運價雖有波動但高於4月，第三季是歐美線旺季，關稅影響也較小，貨量與運價有望朝正向發展，第四季要看關稅協商結果與供需狀況，較難預測。

元大期海外據點插旗新加玻 打造亞洲期貨金三角

元大期貨（6023）深耕市場28年，除穩固台灣市場基礎外，亦積極發展國際布局。今（19）日元大期貨旗下子公司元大國際（新加坡）於新加坡交易所（SGX）舉行隆重的敲鐘儀式，駐新加坡台北代表處大使童振源、新加坡交易所執行長羅文才（Mr. Loh Boon Chye）以及SGX全球銷售及承銷業務主管Pol de Win等人齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

趁甜甜價？出清006208「All in 0050」 投資達人搖頭…1做法更優

ETF元大台灣50（0050）日前進行「1拆4」分割作業，每股淨值降至47.32元，於昨（18日）恢復上市，價格變得親民，不少人求問該趁現在賣掉006208，改買0050嗎？006208還要繼續買嗎？對此，投資達人「要不要來點稀飯套餐」建議，不用急著賣股換股，用新資金投入0050就好。