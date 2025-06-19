快訊／台股收盤大跌353.23點　台積電跌20元至1035

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌353.23點，以22003.5點作收，跌幅1.58％，成交量3301.88億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大跌118.63點開出，指數開低走低，盤中最高達22249.4點，最低21973.04點，終場收在22003.5點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1035元，跌幅1.9％；鴻海（2317）下跌2元至154元；聯發科（2454）下跌20元至1265元；廣達（2382）下跌4元來到279元；長榮（2603）下跌1.5元至212.5元。
今天漲幅前5名個股為新日興（3376）上漲20元，漲幅9.98％；遠見（3040）上漲4.55元，漲幅9.97％；全福生技（6885）上漲3.4元，漲幅9.96％；旭暉應材（6698）上漲2.8元，漲幅9.93％；台揚（2314）上漲0.71元，漲幅9.89％。
跌幅前5名個股則為閎暉（3311）下跌4.1元，跌幅10.79％；麗嬰房（2911）下跌0.62元，跌幅9.86％；鼎固-KY（2923）下跌2.3元，跌幅9.2％；岱宇（1598）下跌2.25元，跌幅9.18％；柏承（6141）下跌1.05元，跌幅7.17％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新日興（3376）
|220.5
|▲20.0
|▲9.98％
|遠見（3040）
|50.2
|▲4.55
|▲9.97％
|全福生技（6885）
|37.55
|▲3.4
|▲9.96％
|旭暉應材（6698）
|31.0
|▲2.8
|▲9.93％
|台揚（2314）
|7.89
|▲0.71
|▲9.89％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|閎暉（3311）
|33.9
|▼4.1
|▼10.79％
|麗嬰房（2911）
|5.67
|▼0.62
|▼9.86％
|鼎固-KY（2923）
|22.7
|▼2.3
|▼9.2％
|岱宇（1598）
|22.25
|▼2.25
|▼9.18％
|柏承（6141）
|13.6
|▼1.05
|▼7.17％
資料來源：證交所
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