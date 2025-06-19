趁甜甜價？出清006208「All in 0050」　投資達人搖頭…1做法更優

▲改賣006208，改買0050嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

ETF元大台灣50（0050）日前進行「1拆4」分割作業，每股淨值降至47.32元，於昨（18日）恢復上市，價格變得親民，不少人求問該趁現在賣掉006208，改買0050嗎？006208還要繼續買嗎？對此，投資達人「要不要來點稀飯套餐」建議，不用急著賣股換股，用新資金投入0050就好。

投資達人「要不要來點稀飯套餐」（以下簡稱稀飯）在粉專發文，當初會選擇006208，是看上股價相對低、進場門檻小，以及內扣費用較便宜的優勢，但0050完成分割後，股價低於006208，而且經管費也隨著規模調降，幾乎全面超車006208，「006208想湊足一張，反而需要投入更多資金與時間，操作效率不如0050。」

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稀飯坦言，當初也在等006208反擊，但現在0050都完成分割了，006208卻遲遲沒有動靜，打算調整定期定額，改為買進0050。

「我應該賣掉006208、換成0050嗎？」稀飯建議，不用急著賣股換股，出場再進場的手續費與買賣價差，可能會吃掉累積好幾年的報酬，建議用新資金開始投入0050，「原本的持股就讓它繼續存下去就好」，並維持原則，定期定額+逢低加碼，長期持有就對了。

稀飯也提醒，剛完成分割的前幾天，市場情緒通常比較高昂，成交量也容易放大，如果打算進場0050，「記得多留意折溢價狀況，避免在情緒高點時追高買入哦！」

貼文獲「要不要來點稀飯套餐」授權轉載。