5月新青安受理件數、金額年減近5成　華銀有分行抱蛋

▲看屋示意照，非指當事人。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財政部今（19）日公告八大行庫5月新青安房貸成績，不但受理4348件，金額359億元，雙雙較去年同期衰退近5成，其中華南金（2880）旗下華南銀行（華銀）5月受理件數僅183件，由於華銀全台分行家數高達186間，業界熱議「華銀有分行抱蛋」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依最新統計，8大行庫5月新青安受理件數4348件，月減1.67%、年減48.7%；受理金額359億元，月減3.11%、年減46.29%。

八大行庫中，僅土銀受理件數破千，達1289件，受理金額106億元也是最高；雖然兆豐銀、華銀受理件數皆不到200件，不過華銀是唯一一家受理案量低於分行家數的銀行，銀行圈熱議「有分行抱蛋未受理」。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月，財政部服鷹總統賴清德照顧年輕人成家的競爭政策，於青安貸款政策落日後再推「新青安」貸款，最高貸款額度自800萬提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年、寬限期由3年延長至5年，並由住宅基金補貼1碼（後增為1.5碼）及公股銀行補貼半碼，目前共補貼利息2碼（0.5個百分點），期限至明年7月31日止，國庫署官員表示，政策將動態調整，屆期前會視房市狀況與政策方向進行評估。