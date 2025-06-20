中信銀獲准進駐高雄資產管理專區！新興分行7月提供服務　左營分行今開幕

▲中信銀行左營分行今日正式開幕，逾50名貴賓參與開幕典禮，透過實體據點深耕經營，落實普惠金融，提供創新、便利的一站式金融服務予在地居民。（圖／中信銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為積極配合政府推動亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐「高雄資產管理專區」試辦業務金融業者之一，並選定中國信託銀行新興分行為參與專區試辦業務之據點，將於今（2025）年7月正式提供服務。此外，看好高雄市朝向智慧城市與區域金融重鎮邁進，中信銀行左營分行今（20）日正式開幕，透過實體據點深耕經營，落實普惠金融，提供創新、便利的一站式金融服務予在地居民。





▲中信銀行財富管理經營處處長謝宗權資深副總經理出席中信銀行左營分行開幕典禮，未來將由專業理財團隊提供客製化諮詢與服務，滿足民眾全方位理財規劃。（圖／中信銀行提供）

中信銀行表示，高雄資產管理專區的設立展現政府對高資產財富管理的重視，更反映中信銀行深耕在地、放眼全球的戰略思維。中信銀行為深化高資產服務的起點，除了即將參與的新興分行外，未來亦將配合政策推展進一步拓點，持續擴大創新服務能量，助力臺灣成為亞洲資產管理重要據點推手。

另一方面，中信銀行觀察客戶使用行為，深知仍有大量客群與企業主傾向透過實體據點「面對面」進行財富管理等諮詢，數位金融服務搭配實體據點，更有助深耕當地客戶金融需求，落實普惠金融理念且提升黏著度與服務體驗。因此，中信銀行左營分行於今日正式開幕，未來仍將尋找適合的實體據點，並擴大數位服務內容，打造科技與溫度兼具的金融服務網絡。

左營為高雄市交通、商業與生活機能匯聚之地，具備高度潛力與發展性，因此將新設立的中信銀行左營分行選擇於鄰近捷運生態園區站、位處博愛路樞紐地段，距離三鐵共構的左營車站僅6分鐘車程，交通便利。中信銀行左營分行將涵蓋存放款、外幣匯兌、票據貼現、信用卡、信託、人身與財產保險及財富管理等業務項目，無論是全方位家庭理財規劃、購屋貸款等，皆有專業的理財團隊提供客製化諮詢與建議，滿足個人金融需求。為回饋客戶支持，即日起凡至中信銀行左營分行預約體驗理財健診，即可獲贈精美好禮，數量有限送完為止。

此外，為滿足民眾投資理財的需求，「中國信託財富管理LINE官方帳號」提供免費投資市場報告、個人化理財售後服務通知，也可運用智能引導智能配對服務，為客戶推薦最適合的理財專員或專業團隊。針對有外幣投資需求的民眾，中信銀行則推出「外幣新錢定存優利」專案，即日起至今年7月31日止，美元一個月最高年息可享5.2%，歡迎洽詢中信銀行全臺分行或至官方網站www.ctbcbank.com查詢。

