金控創辦五家族　啟動世代接班

▲霖園集團蔡家第三代蔡宗翰，於2025年6月13日首度當選國泰金控董事。（圖／CTWANT提供）

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6月13日為12家金控超級股東會，其中五家董事會全面改選，創辦家族啟動世代接班，新面孔上位，包括國泰金（2882）、華南金（2880）分別由第三代蔡宗翰、林知延接任金控副董事長；元大金（2885）馬維建重返董事會；中信金（2891）辜仲諒重磅回歸一年後辭職，留下變數與話題；凱基金（2883）則見老將邱德馨回鍋。

同時，三家金控出現兄弟檔同入董事會，國泰金為蔡宗翰、蔡宗諺堂兄弟；以及元大金馬維建、馬維辰與華南金控為林知延、林知佑兄弟檔。

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金控業去年大賺六千億創新高，加速啟動創辦家族傳承腳步，在今年股東會董事改選呈現不同新風貌。一位金融業人士跟CTWANT記者說，「金控、金融業的青壯世代陸續進入董事會，看樣子，爾後業界併購風氣會更旺。」

▲國泰金董事長蔡宏圖、國泰世華銀副董事長蔡宗翰這對父子，於2024年大型活動中常見同框合影。（圖／CTWANT提供）

今年全面改選董事的五家金控中，以霖園集團蔡家第三代蔡宗翰、蔡宗諺這對堂兄弟最受矚目，兩人同時進入國泰金控（2882）董事會，其中，蔡宗翰為國票金董事長蔡宏圖長子，同時被推選為金控副董事長，這不僅是國泰金首次設副董事長職位，也是父子二人首度在金控董事會攜手打拼的新局面。

其實早在2020年，蔡宏圖「就有啟動第三代接班的準備動作」，當年，他申報將國泰金股票贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，長子及次子陸續進入銀行、壽險等各個子公司董事會，學習歷練集團事業經營。

儘管金融界解讀，蔡宏圖啟動接班布局，但外界鮮少看到父子同場亮相，直到2024年7月3日、12日，二度在國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，以及首屆的國泰資產管理高峰會中，見到蔡宏圖、蔡宗翰帶領團隊參與盛會，同框合影。

▲2024年國泰金控大賺1,111.9億元，每股稅後盈餘EPS為7.28元，皆創歷史次高。（圖／CTWANT提供）

2024年可說是台灣金控業逆轉勝的一年，因為產險業甩開疫情間防疫保單的巨額理賠壓力，獲利大翻身，去年國泰金大賺1,111.9億元，EPS為7.28元，皆創歷史次高；華南金2024年稅後淨利231.23億元，創歷史新高，每股稅後盈餘為1.68元，為今年董監改選啟動第三代接班上位，可說是鋪好一條「紅地毯」。

同日，元大金（2885）改選董事會，元大馬家第二代馬維建睽違16年後重返金控董事會，與弟弟馬維辰同時擔任董事，兄弟檔聯手出擊。

中信金（2891）大股東辜仲諒於去年5月20日，以仲遠投資法人董事重磅回歸金控董事會，今年5月28日因捲入澄清湖購地案遭判刑而宣布辭職，改派中信銀行董事長陳佳文擔任法人董事。

凱基金（2883）今年董事會改選新氣象，國喬石化（1312）董事長邱德馨以自然人身分進入金控董事會擔任一般董事，她在開發金時期曾出任過金控執行副總經理、財務長。

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