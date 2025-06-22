ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金控創辦五家族　啟動世代接班

霖園集團蔡家第三代蔡宗翰，於2025年6月13日首度當選國泰金控董事。（圖／方萬民攝、國泰金控提供，CTWANT合成）

▲霖園集團蔡家第三代蔡宗翰，於2025年6月13日首度當選國泰金控董事。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

6月13日為12家金控超級股東會，其中五家董事會全面改選，創辦家族啟動世代接班，新面孔上位，包括國泰金（2882）、華南金（2880）分別由第三代蔡宗翰、林知延接任金控副董事長；元大金（2885）馬維建重返董事會；中信金（2891）辜仲諒重磅回歸一年後辭職，留下變數與話題；凱基金（2883）則見老將邱德馨回鍋。

同時，三家金控出現兄弟檔同入董事會，國泰金為蔡宗翰、蔡宗諺堂兄弟；以及元大金馬維建、馬維辰與華南金控為林知延、林知佑兄弟檔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金控業去年大賺六千億創新高，加速啟動創辦家族傳承腳步，在今年股東會董事改選呈現不同新風貌。一位金融業人士跟CTWANT記者說，「金控、金融業的青壯世代陸續進入董事會，看樣子，爾後業界併購風氣會更旺。」

國泰金董事長蔡宏圖、國泰世華銀副董事長蔡宗翰這對父子，於2024年大型活動中常見同框合影。（圖／黃威彬攝）

▲國泰金董事長蔡宏圖、國泰世華銀副董事長蔡宗翰這對父子，於2024年大型活動中常見同框合影。（圖／CTWANT提供）

今年全面改選董事的五家金控中，以霖園集團蔡家第三代蔡宗翰、蔡宗諺這對堂兄弟最受矚目，兩人同時進入國泰金控（2882）董事會，其中，蔡宗翰為國票金董事長蔡宏圖長子，同時被推選為金控副董事長，這不僅是國泰金首次設副董事長職位，也是父子二人首度在金控董事會攜手打拼的新局面。

其實早在2020年，蔡宏圖「就有啟動第三代接班的準備動作」，當年，他申報將國泰金股票贈與三個兒子蔡宗翰、蔡宗憲、蔡宗成，每人各1萬張，長子及次子陸續進入銀行、壽險等各個子公司董事會，學習歷練集團事業經營。

儘管金融界解讀，蔡宏圖啟動接班布局，但外界鮮少看到父子同場亮相，直到2024年7月3日、12日，二度在國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇，以及首屆的國泰資產管理高峰會中，見到蔡宏圖、蔡宗翰帶領團隊參與盛會，同框合影。

2024年國泰金控大賺1,111.9億元，每股稅後盈餘EPS為7.28元，皆創歷史次高。（圖／黃威彬攝）

▲2024年國泰金控大賺1,111.9億元，每股稅後盈餘EPS為7.28元，皆創歷史次高。（圖／CTWANT提供）

2024年可說是台灣金控業逆轉勝的一年，因為產險業甩開疫情間防疫保單的巨額理賠壓力，獲利大翻身，去年國泰金大賺1,111.9億元，EPS為7.28元，皆創歷史次高；華南金2024年稅後淨利231.23億元，創歷史新高，每股稅後盈餘為1.68元，為今年董監改選啟動第三代接班上位，可說是鋪好一條「紅地毯」。

同日，元大金（2885）改選董事會，元大馬家第二代馬維建睽違16年後重返金控董事會，與弟弟馬維辰同時擔任董事，兄弟檔聯手出擊。

中信金（2891）大股東辜仲諒於去年5月20日，以仲遠投資法人董事重磅回歸金控董事會，今年5月28日因捲入澄清湖購地案遭判刑而宣布辭職，改派中信銀行董事長陳佳文擔任法人董事。

凱基金（2883）今年董事會改選新氣象，國喬石化（1312）董事長邱德馨以自然人身分進入金控董事會擔任一般董事，她在開發金時期曾出任過金控執行副總經理、財務長。

延伸閱讀
金控接班潮2／國泰金「這些事」幕後推手都是他　蔡宗翰低調「三封號」
星談心／紀言愷「玩笑話」打進世壯運！誤入「頂A組」　挑戰職業級
原始連結

關鍵字： 周刊王金控

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【精準打擊】以軍炸伊朗核設施　空中轟炸瞬間曝

推薦閱讀

台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

台電累虧4545億負債比破9成　經長盼撥補「電價要反應成本」

台電股東會即將在6月27日（周五）召開，由於已先向外揭露今年1-4月虧損315億元、帳上累積虧損4545億元、負債比93.9%，由於經長郭智輝向外喊話「電價要反應成本」，市場傳出，若立法院千億撥補過不了關，10月16日電價將由現行平均每度單價3.7556元拉至4.0968元，漲幅逼近1成。

2025-06-22 11:23
中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

本月18日中遠海運散貨運輸公司與中信金租、福建船政在福州舉行30艘8萬噸散裝船建造、租賃合約簽署儀式，船隻由馬尾造船廠承造；中遠海運散運自去年8月以來，已經訂造90艘散裝船，除了用來汰舊換新，也做船隊的擴充，交船期都是排在2007-2008年。國內業界高階指出，中遠大動作造船。對於散裝船運市場的影響，要看舊船汰換速度。

2025-06-22 07:00
FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

美國聯準會6月FOMC會議結果出爐，維持聯邦基準利率不變，一如市場預期，不過聯準會不急於降息的態度使得市場對於高利率環境的擔憂升溫，美國10年期公債殖利率微升至4.4%，持續高檔區間震盪，股市評價擴張空間與整體債市資本利得空間也將受限；在此環境下，提供相對高票息收益的非投等債ETF，不失為追求收益的好選擇。

2025-06-22 06:05
DDR4、DDR5長單應接不暇　威剛看好迎來最紅火季度

DDR4、DDR5長單應接不暇　威剛看好迎來最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組大廠威剛科技（3260）表示，目前訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠爆，月營運表現更將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔表現。

2025-06-22 06:00
南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

南亞科成台股最強軋空股？　DDR4報價暴漲、資券對峙　

DDR4價格異常飆升，現貨甚至超越DDR5，南亞科成為最大受惠股。軋空行情升溫之際，投資人應掌握補庫節奏與關稅時限，謹慎因應短線波動。

2025-06-21 19:00
萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言「電價三時段收費」　台電：假消息、一般家戶只看用電量

萬年謠言又來，網傳電價將改成三時段差別收費，台電今(21)日澄清，此為假消息，一般家戶用電計費只看用電量，無關時段，民眾可透過電費帳單或台灣電力APP確認，若有看到親朋好友在群組轉傳相關訊息，也請一同支援澄清。

2025-06-21 14:23
聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電下周二除息！6%殖利率誘因　專家：留意2面向

聯電除息在即，殖利率達6%雖具吸引力，但回顧過去15年填息紀錄，殖利率越高，填息機率越低，投資人應關注公司基本面與下半年營運挑戰。

2025-06-21 11:48
鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

鴻海傳攜手輝達打造「機器人生產線」　休士頓廠明年Q1啟動

《路透》報導，兩位知情人士透露，鴻海（Foxconn）與輝達（NVIDIA）正在洽談計畫在鴻海位於美國休士頓的新工廠導入人形機器人，這座工廠將生產輝達的AI伺服器，此舉代表著兩家公司可能是首次將人形機器人融入大規模生產。

2025-06-21 11:00
006208爆存股「出走潮」？股東人數連8降　小資0050 刷新高

006208爆存股「出走潮」？股東人數連8降　小資0050 刷新高

隨著元大台灣50（0050）分割後恢復交易，因一張入手價不到5萬，吸引小資族搶進，根據集保統計至6月20日，0050股東人數飆新高，來到逾121萬人，不過因此孿生兄弟富邦台50（006208）受波及，股東人數連八周下滑，2檔市值型ETF進入白熱化競爭。

2025-06-21 10:28
最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

最新妖股出現！中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

一家專攻草藥療法的香港生技公司Regencell Bioscience（美股代碼RGC），近期在美股市場掀起熱潮。儘管尚未獲得任何營業收入，今年股價卻飆升至驚人的48630%，市值一度突破386億美元（約新台幣1.13兆元），超越AI伺服器大廠美超微（Supermicro）。

2025-06-21 06:22

讀者迴響

熱門新聞

中藥公司股價飆漲48630％　市值一度超越美超微

金控創辦五家族　啟動世代接班

預算1000～1500萬元買新北40坪以上！

FED又凍降　配息率最高三檔債券ETF指出投資方向

DDR4、DDR5長單應接不暇　威剛看好迎來最紅火季度

美擬撤銷台積電陸廠技術豁免　股價應聲重挫

4月薪資統計出爐　第一名非醫師、工程師

中遠海運散運近一年訂造90艘散裝船　對市場影響看舊船汰換速度

加油要快！以伊衝突升溫　國內油價下周恐漲0.2元

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【回不了台】張立齊下跪向嬤道歉！　鏡頭前淚崩：原諒不孝孫

【太扯了吧...】忠孝東路驚悚車禍！ 19歲女遭輾不治另2人傷

【你怎麼在這？】逛街偶遇兄弟　悄悄接近他直接嚇到起飛XD

【冷面女王來了】李珠珢自Cue重現面無表情三振舞

【喵聲放送中】看過這麼愛炫耀的黑貓嗎？全世界都該看牠的大毛球！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366