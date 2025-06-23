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陽明海運推動環境永續教育　認識海洋生態暨守護星球觀影

▲陽明海運推動環境永續教育，認識海洋生態暨「守護我們的星球」紀錄片觀影。（圖／陽明提供）

▲陽明海運推動環境永續教育，認識海洋生態暨「守護我們的星球」紀錄片觀影。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運股(2609)長期深耕環境保護意識，持續辦理寓教於樂之志工活動及課程講座，並於6月21日舉辦生態紀錄片「守護我們的星球」觀影活動，邀集陽明海運同仁及親友共襄盛舉，亦特別邀請基隆家扶中心學童一同觀賞，期盼透過影像傳遞永續發展的核心價值，喚起人們對與地球共生依存最深切的關懷。

陽明近年來積極推動環境永續與海洋保育，已連續3年辦理多場淨灘與移除外來種志工活動、及珊瑚復育等海洋生態教育課程，持續深化同仁的永續觀念。

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今年度陽明海運與國立台灣海洋大學合作，共同舉辦3場次水生動物環境教育活動，邀請同仁攜親友共200人一同參與，鼓勵親子共學，提升對海洋環境及生物多樣性議題的關注。

活動內容涵蓋多樣水生動物及其繁殖與棲息環境之認識，並安排至海大水生動物實驗中心自由探索淡水與海水魚類的生態特色，了解海洋生物多樣性之重要性；活動亦結合食魚文化推廣，帶來鎖管與鯛魚的解剖實作體驗，透過專業講解與互動教學，引導學員理解食物鏈的生態關係及永續發展的觀念，深化海洋環境保護行動意識。

深度認識海洋生態之餘，陽明海運一併號召同仁共賞生態紀錄片「守護我們的星球」。該紀錄片以壯闊的自然影像與深刻的人文視角，記錄地球正面臨的嚴峻挑戰，深入極地揭示棲地劇變、冰川退縮、物種瀕危與生態失衡等氣候變遷的衝擊，並強調：「唯一能改變地球命運的物種，是人類自己。」，呈現人類對環境的破壞與其所需承擔的責任，與陽明海運支持環境永續理念切合。

同時為推廣環境永續觸角，也邀請基隆家扶中心的學童一起參與，藉由觀影體驗，深入感受環境議題的真實與迫切，進而意識到每個人都能為地球帶來正向改變。

陽明承諾維護生物多樣性與響應聯合國SDG14「永續海洋與保育」目標，紮根永續意識，也攜手國立海洋科技博物館推動珊瑚海復育計畫，展現對生物多樣性與海洋保育的實質承諾，未來也將持續推動環境永續，透過具體作為傳遞對地球生態的關懷，共創與地球、海洋共生共榮的美好未來。

關鍵字： 陽明海運環境永續海洋生態守護星球

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