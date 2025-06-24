中信金收最高43.75元刷天價　3檔高股息ETF撐腰同樂

▲中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

以伊戰事出現轉機，美股上漲激勵，今（24）日台股開高走高，終場勁揚逾456.74點，中信金（2891）挾著高股息題材，獲3檔重量級台股ETF力挺，終場上漲0.8元，或漲幅1.86%，以43.75元歷史新高價作收，成交量5萬5514張，市值來到8441億元。

中信金2025年股東會通過派發每股現金股利2.3元，相較2024年每股稅後盈餘（EPS）3.64元，配發率約63%，以今日收盤價元計算，現金殖利率仍有5.25%水準。

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潛在股息誘人，吸引高股息水ETF買盤進駐，根據中信金2024年年報資料顯示，前十大股東高股息ETF占了三檔，以群益台灣精選高息（00919）持股比重4.35%最高，元大高股息（0056）持股比重1.84%、國泰永續高股息（00878）持股比重1.82%，投信總持股張數達337.1萬張。

中信金自結5月自結稅後淨利21.15億元，累計前5月合併稅後淨利246.76億元，年減20.79%，EPS 1.27元，子公司中信銀行5月稅後淨利達50.49億元，累計前5月稅後獲利229.42億元，年成長率23%，子公司台灣人壽承受美元大幅貶值壓力，5月稅後淨損28.29億元，累計前5月稅後獲利14.48億元。

