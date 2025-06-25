經長：美國壓制紅色供應鏈　台灣半導體AI資安受惠

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

美國對等關稅緩衝期將屆，經濟部長郭智輝今天表示，以目前蒐集資訊來看，稅率有望朝好方向發展，另隨著美國對紅色供應鏈開始採取懲罰、壓制，預期台灣半導體、AI、資安產業將受惠。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應國際經貿情勢變化，如何協助我國產業面對台幣匯率及國際能源價格遽變」進行報告並備質詢，由於關稅緩徵90天大限即將到來，國民黨立委張嘉郡等朝野立委關心談判進展如何。

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郭智輝表示，目前談判進行中，隨著美國開始針對紅色供應鏈採取懲罰或壓制手段，台灣半導體、AI、資安產業將具優勢，預期訂單會轉向台灣。另一方面，中國被課高關稅後會產生外溢現象，政府也正防止來台洗產地、走私進入台灣市場等狀況發生。

民進黨立委賴瑞隆關切台灣下半年經濟展望，郭智輝表示，仍待7月9日美國關稅大勢底定，以目前蒐集資訊來看，期望朝好方向發展，「看起來也有這個氛圍」，因台灣先前被美國關注問題都在解決中，今年經濟成長率應可維持3%。

他也提到，半導體先進製程表現仍不錯，成熟製程方面，雖然中國開設很多新廠，但未來非紅供應鏈要求下，台灣廠商反而會受惠。

民進黨立委陳亭妃質詢指出，新台幣持續升值，企業不敢接訂單，應如何處理信心指數問題。郭智輝表示，台灣中小企業對匯率避險能力較弱，大企業因都有避險機制，所以較不擔心；經濟部已針對中小微企業，短期提供低利率貸款，降低營運成本、減少資金壓力，並協助低碳化、智慧化轉型。

郭智輝指出，國內產業銷美占比僅23%，代表77%市場仍在美國以外；面對企業當前不敢接訂單，他說，重點仍在增強競爭力，經部會協助企業從各方面降低成本。